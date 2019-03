Warszawskie Targi Fantastyki 2019. Fani magicznych przygód spotkali się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy [ZDJĘCIA]

Andrzej Pilipiuk, Marta Kisiel, Marek Kaczkowski, Michał Cholewa, Katarzyna Chodorowska, Maria Lidia Kossakowska, Maciej Lewandowski - to tylko kilku pisarzy, których możecie spotkać podczas wiosennej edycji Warszawskich Targów Fantastyki, które odbywają się 16 i 17 marca w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25.

Warszawskie Targi Fantastyki 2019, magiczny świat w centrum Warszawy

Oprócz spotkań z ulubionymi pisarzami na odwiedzających czekają: wystawa fotografii, stoiska z ręcznie robionymi gadżetami, stoiska z książkami i grami, podziemna kantyna z bardzo odległej galaktyki, fantastyczny Żelazny Tron i strefa relaksu.

Znajdziecie tutaj płaszcze, suknie, bluzki, gorsety, spodnie, dodatki, biżuterię - czyli wszystko to, to czego potrzebujesz by dopracować swoje cosplayowe stylizacje lub po prostu poczuć się wyjątkowo. Na stoiskach możecie kupić nowe gadżety, figurki i inne cuda niezbędne każdemu fanowi.

Tak wyglądała jesienna edycja Warszawskich targów Fantastyki:

Warszawskie Targi Fantastyki. Cosplayowe stylizacje i spotkania z pisarzami w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich [ZDJĘCIA]