Warszawskie Targi Vintage. W Centrum Praskim Koneser trwa impreza dla fanów retro [ZDJĘCIA]

Założyć ubrania z drugiej ręki to żaden powód do wstydu. Wręcz przeciwnie - nie dość, że dbamy o środowisko to jeszcze mamy okazję założyć coś oryginalnego. Coś, czego nie znajdziemy u połowy osób na ulicy. Mamy dość masowej produkcji. Mówimy nie konsumpcjonizmowi.

Warszawskie Targi Vintage dla Konesera to wydarzenie dla tych, którzy na co dzień dbają o środowisko. Dla zwolenników dobrego stylu, wysokiej jakości produktów i zrównoważonego handlu. Odbędzie się jeszcze w kwietniu w praskim Koneserze. Trzeba przyznać, że ostatnio nie można narzekać na nudę w tej części miasta.