Warszawskie Wieczory Fado. W Teatrze Komedia poczujesz klimat Lizbony

InPost. Sprzedawcy sygnalizują "dziwne opłaty" naliczane do paczek w Paczkomatach

Sonia Tulczyńska

InPost, czyli firma obsługująca popularne paczkomaty, miała naliczać dodatkowe opłaty do nadawanych paczek. O sytuacji alarmuje grupa "Zjednoczonych Sprzedawców" a problem miał się pojawić na początku grudnia 2018 i... trwa do dziś. Wyjaśniamy, o co chodzi w sprawie.