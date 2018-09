Warszawskie Zakłady Mechaniczne do rozbiórki. Zabytkowe zakłady do wyburzenia? Miasto rozpoczyna walkę [ZDJĘCIA]

Po trwającym kilka miesięcy postępowaniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję w sprawie budynków przemysłowych przy ulicy Czerniakowskiej. Pomimo tego, że znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, nakazano ich rozbiórkę. Sprzeciwiło się temu m.st. Warszawa. Urzędnicy złożyli wniosek o wznowienie postępowania. - To ostatnia szansa dla budynków d. Warszawskich Zakładów Mechanicznych!!! - pisze na Facebooku stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Nieczynna fabryka została włączona do do gminnej ewidencji zabytków 2012 roku. Przez dwa ostatnie lata różni potencjalni inwestorzy próbowali rozebrać te budynki, lecz to się nie udawało. Budynki zostały wskazane do ochrony w projekcie miejscowego planu, dlatego też rozbiórki odmawiał stołeczny konserwator, minister czy też sąd. - Wydawało się, że nic im już nie grozi. Aż do teraz! - alarmuje konserwator. - Rozbiórka ma się zacząć już za 3 tygodnie! Warszawa straci wówczas jeden z cenniejszych zabytkowych zespołów poprzemysłowych - dodaje. To, czy wniosek miasta przyniesie skutek, jest nadal niewiadome.