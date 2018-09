Warszawskie ZOO serdecznie zaprasza uczniów warszawskich szkół z klas VII i VIII do udziału w pierwszym konkursie zoologicznym IRBIS.

Wielkie sprzątanie Lasu Kabackiego. Dołącz do akcji na rzecz ochrony środowiska

Gabi Kowalska

Co roku, w trzeci weekend września, w ramach akcji "Clean up the World" odbywa się wielkie sprzątanie świata. W tym roku przypada na najbliższy weekend. W sobotę warto przyjść do Lasu Kabackiego i zrobić mały krok w stronę lepszego świata... Szczegóły w artykule poniżej.