O tym, jak bardzo trzeba uważać na skróty nazw, przekonał się Warszawski Ogród Zoologiczny, członek International Species Information System, w skrócie: ISIS.

Stołeczne zoo należało do takiej oto organizacji. Musieli zmiemić nazwę, bo przelewy przestały dochodzić. pic.twitter.com/cfbuWmEhTA — Jakub Chełmiński (@KubaChelminski) 27 lutego 2018

Warszawski ogród zoologiczny nie ma, co oczywiste, nic wspólnego z islamskim terroryzmem. Na komiczną zbieżność nazw natrafił Jakub Chełmski, o czym poinformował na twitterze.Na zdjęciu widzimy certyfikat potwierdzający, że ZOO w Warszawie należy do ISIS. Pech chciał, że skrót ISIS, kojarzony dziś głównie ze światową organizacją terrorystyczną nosi lub nosiło wiele firm i instytucji. W tym, istniejący od lat 70. ubiegłego stulecia International Species Information System (obecnie pod nazwą Species360), organizacja zajmują się tworzeniem bazy danych na temat gatunków dzikich zwierząt. To właśnie jej członkiem jest stołeczne ZOO, a właściwie było, do czasu, gdy organizacja formalnie nie zmieniła nazwy.Nie jest to jednak jedyna organizacja, której nazwa układa się w niechlubny skrót. Na świecie istnieje znacznie więcej ISIS, w tym m.in. amerykański Institute for Science and International Security [tłum. Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego] czy Institute for the Secularisation of Islamic Society [tłum. Instytut dla Sekularyzacji Społeczności Islamskiej].