Wawa Design Festiwal 2018. Szukasz inspiracji do wnętrza? Warto odwiedzić tę wystawę [ZDJĘCIA]

Wawa Design Festiwal 2018 odbywa się w Warszawie już po raz szósty. Od 7 do 11 września w Soho Factory na ul. Mińskiej 25 możecie podziwiać projekty polskich i zagranicznych projektantów. Poza kilkunastoma wystawami to także okazja do udziału w panelach dyskusyjnych i warsztatach. Zdjęcia z Wawa Design znajdziecie w naszej galerii.