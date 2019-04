Wawer Food Festival. Ten weekend spędzicie w najlepszych restauracjach

"Naszą misją jest pokazanie gościom z najbliższej okolicy, że w Wawrze istnieją ciekawe miejsca spotkań, które swoją ofertą trafiają zarówno do gości szukających tradycyjnych smaków jak i nowoczesnych, wielkomiejskich rozwiązań "- przekonują organizatorzy Wawer Food Festival.

Przed nami pierwsza edycja Wawer Food Festival . W wydarzeniu, które - jak podkreślają jego organizatorzy - powstało z potrzeby integracji lokalnej społeczności i wyjścia restauratorów do ludzi weźmie udział sześć wawerskich lokali.

Każda z restauracji serwuje inną kuchnię. Każda - specjalnie na Wawer Food Festival - przygotowała dla swoich klientów dodatkowe niespodzianki. Wydarzenie jest bezpłatne.

"Mieszkańcy Wawra nie muszą jechać do innych dzielnic Warszawy aby spotkać się ze znajomymi.

Ba! To mieszkańcy Gocławia, Saskiej Kępy czy Mokotowa mogą śmiało korzystać z coraz szerszej i ciekawszej oferty usługowej Wawra" - mówią organizatorzy wydarzenia. Wybierzecie się do Wawra?

