Wąż w klatce schodowej na Woli i egzotyczne ptaki w bielańskim parku. Niecodziennymi zwierzętami zajął się ekopatrol

Wąż zbożowy na Woli

Informacje o wężu grasującym po klatce schodowej w jednym z wolskich budynków przy ulicy Żytniej funkcjonariusze otrzymali w środowy poranek, 29 listopada. Na miejsce udał się ekopatrol, który odnalazł pełzające zwierzę. Jak twierdzi ekopatrol – wąż to zguba lub uciekinier, który potrzebował profesjonalnej opieki. Strażnicy żartują, że "patrol nie dał się przekonać, że wąż jest biblijnym kusicielem". Wywnioskowali to na podstawie wieku oraz rozmiaru węża.

Gad, który prawdopodobnie uciekł z mieszkania właścicielowi okazał się młodym, hodowlanym wężem zbożowym. Strażnicy przetransportowali go do organizacji zajmującej się zwierzętami i przyrodą, gdzie bezpiecznie odpoczywa w terrarium.

