Wąż z Ameryki na trawniku warszawskiego osiedla. W Ursusie pełzał lancetogłów mleczny

Jak się okazało, schwytany gad to lancetogłów mleczny. Jest to gatunek niejadowity, który w środowisku naturalnym występuje na kontynencie amerykańskim. Wąż został przekazany w ręce specjalistów z ośrodka CITES mieszczącego się przy warszawskim ogrodzie zoologicznym.

Brytyjczyk na gigancie

Schwytanie węża to nie jedyna interwencja Ekopatrolu w ostatnim czasie. W sobotę (13 kwietnia) około południa funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące bezpańskiego kota, który błąkał się po klatce schodowej w jednym z bloków na Nowym Mieście. Mieszkańcy byli pewni, że żaden z sąsiadów nie posiada takiego zwierzaka.

Jak się okazało, zwierzę to brytyjski kot krótkowłosy. Kot był zaczipowany, niestety czip nie został zarejestrowany i nie można było ustalić na tej podstawie właściciela. Gdy strażnicy podchodzili do zwierzęcia, myśleli, że czeka ich pościg za czworonogiem. Na szczęście kot był oswojony i grzecznie wszedł do pojemnika transportowego, po czym został bezpiecznie odwieziony do schroniska na Paluchu.

