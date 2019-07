Wedding planner, Warszawa. Powstała pierwsza w Polsce szkoła, która nauczy planować wesele

Zawód konsultant ślubny – wedding planner stworzył niepowtarzalną możliwość sprzedawania marzeń. Czy może być coś piękniejszego? Nasza agencja ślubna spełnia marzenia par, które nam zaufały, a szczęście w ich oczach to spełnienie naszych marzeń. Nigdy nie pytamy „czy się da?” ale „jak to zrobić najlepiej?”, więc nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.

Założycielami szkoły The Bride School są Ania Matusiak i Kasia Demale, konsultantki ślubne. Jak mówią, połączyła je miłość do piękna, estetyki, jakości i dobrego stylu a organizacja wesel i organizacja ślubów stała się ich wielką pasją. Dlatego postanowiły swoją wiedzą dzielić się z innymi, którzy w przyszłości chcieliby zająć się organizacją swojego lub czyjegoś ślubu i wesela.

Wedding planner - kto to jest? I ile kosztuje?

Weddin planner, przekładając na języki polski, to konsultant ślubny, który pomaga młodej parze w organizacji wyjątkowego dnia. Z usług tego typu osób korzysta się chętnie za granicą, ale moda na powierzanie planowania uroczystego dnia przywędrowała i do Polski. Za usługi wedding plannera, w których skład wchodzić może m.in. załatwianie miejsca ślubu, noclegu dla gości, samochodu do ślubu, dekoracji ślubnych, cateringu itd. płaci się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych (jak w przypadku zagranicznych ślubów).