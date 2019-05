Weekday, Warszawa. Nowy sklep należący do szwedzkiej grupy H&M będzie w Warszawie. Znamy szczegóły [ZDJĘCIA]

Weekday jest szwedzką marką należącą do grupy H&M. Istnieje od 2002 roku a w jej ofercie znajdziemy minimalistyczne kolekcje inspirowane popkulturą młodzieżową i stylem ulicznym. Ubrania tej sieci tworzone są z wysokiej jakości materiałów ze zrozumieniem i poszanowaniem dla kultury i jej odmienności, zostawiając jednocześnie miejsce dla rozwijania własnej kreatywności. Filozofia marki „RE-THINK” opiera się na przemyśleniach dotyczących współczesnego świata.

- Weekday to także marka, dla której istotny jest zrównoważony rozwój. Działania biznesowe firmy, jak i proces produkcji odzieży, realizowane są z myślą o przyszłości naszej planety. W 2015 roku Weekday wypuścił pierwszą kolekcję denim, w której wykorzystano materiały pochodzące ze zrównoważonej produkcji. Dwa lata później powstała kolekcja kostiumów kąpielowych wyprodukowanych z materiałów z recyclingu, a w 2019 roku marka weszła we współpracę z Recover©, tworząc Limited Edition Collection, która w całości pochodzi z recyclingu. Dziś, już 68% produktów marki Weekday pochodzi ze zrównoważonej produkcji - czytamy w oficjalnej informacji prasowe.

Sklep Weekday pojawi się w Elektrowni Powiśle, która ma zostać otwarta w Warszawie jesienią 2019.

Będzie to pierwszy, flagowy sklep Weekday w Europie Środkowej. Na 3 poziomach, w wyjątkowych postindustrialnych wnętrzach, klienci będą mogli kupić ubrania i akcesoria marki, a także zainspirować się skandynawskim minimalizmem. Ceny ubrań tej marki są umiarkowane. Na międzynarodowej stronie internetowej możemy zobaczyć, że w cenie regularnej sukienki damskie kupimy za ok. 150 zł, spodnie - za ok. 250 zł. W ofercie są też ubrania dla mężczyzn.