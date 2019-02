Weekend wielkich zniżek: Kiermasz obuwia marki Badura na sezon wiosna/lato

Poprzednie edycje kiermaszów marki Badura cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a buty z kolekcji jesień/zima zyskały uznanie zarówno Pań, jak i Panów ceniących jakość i doskonałe wykonanie. Tym razem marka Badura przygotowała dla Klientów propozycje z kolekcji jesień/zima, które zaskakują odważnymi wzorami, modnymi fasonami i wyrazistymi kolorami.

O marce Badura

Sztuka tworzenia wysokiej jakości butów oraz kunszt wykonania to cechy wyróżniające polską markę Badura. Firma, założona w 1979 roku przez pana Zdzisława Badurę, od początku istnienia kultywuje przywiązanie do tradycji obuwniczych. Dlatego, mimo posiadania największej fabryki w Polsce, część kolekcji Badury w dalszym ciągu wykonywana jest w procesie hand-made.

Tradycje obuwnicze i czerpanie z wiedzy przekazywanej od 1979 roku wyznaczają kierunek, w którym rozwija się marka. W ciągu niecałych 40 lat niewielki zakład szewski, założony przez pana Zdzisława Badurę, zamienił się w prężnie prosperującą firmę z ponad pięćdziesięcioma punktami sprzedaży i największą fabryką obuwniczą w Polsce. Mimo że fabryka marki jest zaopatrzona w najlepszy sprzęt i nowoczesne technologie, Badura stawia przede wszystkim na wiedzę i doświadczenie rzemieślników, którzy dbają o każdy szczegół podczas produkcji kolekcji. Część modeli wyróżnia połączenie podeszwy z cholewką za pomocą ręcznego szycia. Ręczne wykonanie obuwia widoczne jest przede wszystkim w modelach uszytych ze skóry crust, czyli skóry licowej, przeznaczonej do ręcznego barwienia. W procesie hand made, skóra crust jest najpierw farbowana poprzez wcieranie barwnika, następnie przypalana i wykończona woskiem, co sprawia, że każda para butów jest niepowtarzalna. W produkcji Badura wykorzystuje wysokiej jakości skórzane podeszwy oraz najlepsze włoskie skóry, m.in miękką, bydlęcą skórę sauvage, szlachetną kozią skórę, przeznaczoną do produkcji czółenek, oraz ręcznie farbowaną skórę crust.