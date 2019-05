Weekendowe marsze na Marszałkowskiej i w Alejach Ujazdowskich. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i parkowaniu

Parkowanie Od piątku (17 maja) od godz. 6.00 do soboty, 18 maja, do godz. 24.00 wyznaczone miejsca po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej za pl. Bankowym, i dalej za ul. Królewską, a także od ul. Żurawiej do ul. Wspólnej i przed ul. Wilczą.

Marsz „Polska w Europie” - zmiany w komunikacji

Od ok. godz. 11.00 do 18.00, tramwaje linii: 4, 15, 36, 18 i 35 będą kursowały objazdem ulicami: Nowowiejska – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. W czasie przejścia uczestników marszu przez rondo R. Dmowskiego i wstrzymania ruchu tramwajów w ciągu Al. Jerozolimskich składy linii 7 i 25 pojadą ul. Towarową i al. „Solidarności” i dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej dojadą do pl. S. Starynkiewicza, a po stronie praskiej pojadą ulicami al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa do pętli Ratuszowa-ZOO. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu będą dojeżdżały na pl. G. Narutowicza, a po stronie prawej do pętli Gocławek.