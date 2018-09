Weekendowe utrudnienia na drogach. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu 7-9 września 2018 roku

Utrudnienia na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają m.in. na Mokotowie, Pradze-Południe, czy Woli. Powodem tego są remonty dróg, odtwarzanie nawierzchni, a nawet impreza Kercelak 2018 na ulicy Chłodnej. Poniżej znajdziecie wszelkie zmiany w organizacji ruchu na warszawskich ulicach w nadchodzący weekend czyli od 7 do 9 września 2018 roku.

Wymiany nawierzchni Mokotów i Praga-Południe

Drogowcy z ZDM zaplanowali na najbliższy weekend dwa frezowania. Tym samym w piątek 7 września o 22:00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ulicy Zawodzie do R. Statkowskiego. Utrudnienia potrwają do poniedziałku 10 września do 4:00. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Augustówka – Powsińska – Czerniakowska – Bartycka – Gościniec – Polska – Antoniewska lub św. Bonifacego – Powsińska – Augustówka. Połączenie z ul. Augustówka stracą ul. R. Statkowskiego. Autobusy linii 108 dojadą ulicą Antoniewską do przystanku EC Siekierki, natomiast autobusy linii 159 i 164 pojadą ulicami św. Bonifacego i Gołkowska do przystanku Os.Bernardyńska. Linia 162 będzie kursowała ulicami Gołkowska – św. Bonifacego – al. gen. W. Sikorskiego – al. Wilanowska.

Drugie frezowanie obejmie część Pragi-Południe. W piątek 7 września o 22:00 zamknięta zostanie ulica Łukowska. Zamknięcie obejmie całą jej długość. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Zamieniecka – Grochowska – Jublilerska lub Zamieniecka – Ostrobramska – M. Rodziewiczówny. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Połączenie z Łukowską stracą ulice: Komorska, Kawcza, Osiecka, Tarnowiecka i Witolińska. Autobusy linii 141 pojadą objazdem ulicami Zamieniecką, Ostrobramską i M. Rodziewiczówny, a linie 158 i 182 pojadą prosto ul. Ostrobramską i skręcą w ulicę M. Rodziewiczówny.

Utrudnienia na Woli

W nadchodzący weekend będzie również wydobywana tarcza TBM, która drążyła tunel II linii metra oraz odtwarzanie nawierzchni jezdni po budowie wiaduktu kolejowego. Skoordynowano oba zadania, aby można było je wykonać przy tylko jednej zmianie organizacji ruchu.

Jak podane zostało w komunikacie na stronie UM Warszawa:

Od piątku 7 września, od ok. godz. 23.30 do poniedziałku, 10 września, do ok. godz. 4.00 zamknięte będą północna jezdnia ul. M. Kasprzaka za skrzyżowaniem z ul. Karolkową (w tym miejscu będzie wydobywana tarcza) oraz obydwie jezdnie pomiędzy ul. J. Bema i al. Prymasa Tysiąclecia (odtwarzanie nawierzchni po budowie wiaduktu). Jadący od strony Bemowa będą musieli skręcić w al. Prymasa Tysiąclecia, a jadący od ronda I. Daszyńskiego pojadą w prawo lub lewo w ul. Karolkową. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Towarowa – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia. Lokalnie można ominąć zamknięty fragment za ul. Karolkową jadąc ulicami Karolkowa – Siedmiogrodzka – Skierniewicka.

W weekend na ul. Karolkowej (od ul. Giełdowej) i ul. J. Bema (od ul. Wolskiej do ul. M. Kasprzaka) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zamknięte będzie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów po wschodniej stronie skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia. Wytyczony zostanie tymczasowy przejazd dla rowerów po północnej i zachodniej stronie skrzyżowania.

Autobusy linii 105, 109, 155, 171, 178, 190 i 255 w kierunku krańców Rondo Daszyńskiego, Browarna, Dw. Centralny, Torwar, CH Marki, Konwiktorska pojadą ul. Wolską i skręcą w ul. J. Bema. W kierunku pętli Os. Górczewska, Znana, Chomiczówka, PKP Ursus/Skorosze, Cm. Wolski pojadą ulicami Karolkowa – Siedmiogrodzka – Skierniewicka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia. Autobusy linii 136 w obydwu kierunkach będą kursowały al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolską. Linie nocne N45 i N95 (tylko w kierunku krańców Karolin i Os. Górczewska) pojadą ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką. Druga tarcza TBM będzie wydobywana w kolejny weekend, wówczas zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia pomiędzy ulicami J. Korczaka i Karolkową.

Uroczystości i imprezy w weekend

W związku z planowanymi w nadchodzący weekend imprezami kulturalnymi, sportowymi i uroczystościami konieczne są zmiany w organizacji ruchu w niektórych miejscach. Jedna z nich obowiązuje już od czwartku 6 września. Chodzi o zamknięcie ulicy Chłodnej na odcinku od skrzyżowania z Żelazną do przecięcia z Elektoralną. Objazd prowadzi ulicą Ogrodową lub Krochmalną do ulicy Ciepłej. Dodatkowo, na ulicy Chłodnej oraz na Elektoralnej w rejonie skrzyżowania z ulicą Chłodną będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

ZOBACZ TEŻ: WARSZAWA IMPREZY 7-9 września. Polecamy najciekawsze wydarzenia na weekend [PRZEGLĄD]

Utrudnienia na Pradze i Ochocie

UM Warszawa podaje:

W sobotę, 8 września, na ul. Ząbkowskiej zagości impreza Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej organizowana przez dzielnicę Praga-Północ. Od godz. 15.00 rozpocznie się program na scenie głównej, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej. Jezdnia na odcinku od ul. Targowej do Markowskiej będzie zamknięta dla ruchu od piątku, 7 września, od godz. 20.00 do niedzieli, 9 września, do godz. 5.00. Wyłączona z ruchu będzie również ul. Brzeska pomiędzy ul. Białostocką a Kijowską. Ponadto na ulicach Ząbkowskiej (na odcinku Targowa – Nieporęcka) i Brzeskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską, natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku ronda Starzyńskiego i Dworca Centralnego – będą jeździły ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę –Targową do Kijowskiej, gdzie skręcą w Markowską.

W sobotę, 8 września, w godz. 16.15-18.30 odbędą się uroczystości przed pomnikiem „Barykada Września”. Wyłączona z ruchu będzie wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) ul. Grójeckiej pomiędzy ul. K. Dickensa i S. Banacha. Objazd będzie prowadził ulicami: K. Dickensa – A. Pawińskiego. Autobusy linii 154, jadące w kierunku pętli Stare Bemowo, będą kierowane na trasę objazdową ulicami: K. Dickensa – A. Pawińskiego – S. Banacha.

Utrudnienia na Wilanowie

Również osoby mieszkające, bądź planujące w niedzielę wizytę na Wilanowie mogą spodziewać się utrudnień. Na stronie UM Warszawa czytamy:

W niedzielę, 9 września, na ulicach Wilanowa zagości Królewski Festiwal Biegowy – Royal Wilanów, organizowany w ramach Dni Wilanowa 2018. Uczestnicy Królewskiego Półmaratonu wystartują o godz. 8.00. Po nich odbędą się jeszcze inne biegi (na podobnych trasach tymi samymi ulicami): Bieg na 10 km (star o godz. 11.30), Bieg na 5 km (start o godz. 13.30) i Bieg dla dzieci (start o godz. 15.00). Start i meta biegu zlokalizowane będą na ul. Przyczółkowej pomiędzy al. Wilanowską a F. Klimczaka. Zawodnicy pobiegną najpierw ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Przyczółkowej, następnie ulicami: Karuzela, Wiedeńską, Pałacową, ponownie ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Przyczółkowej, skręcą w ul. S. Korbońskiego (jezdnią w kierunku Ursynowa), zawrócą przed skrzyżowaniem z ul. Relaksową, aby wrócić do mety ul. Przyczółkową (jezdnią w kierunku Konstancina-Jeziorny; dla kierowców przejezdny będzie jeden pas ruchu).

Na czas biegu ul. F. Klimczaka i A. Branickiego stracą połączenie z ul. Przyczółkową. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Ł. Drewny (jadąc od Konstancina-Jeziorny) w lewo w ul. S. Korbońskiego. Skręt z al. Wilanowskiej będzie możliwy tylko w kierunku ul. Wiertniczej. Utrzymany zostanie skręt z ul. Z. Vogla zarówno w kierunku centrum, jak i Konstancina-Jeziorny. Zamknięcie trasy biegu planowane jest o godz. 7.00, a zakończenie imprezy ok. godz. 15.30.

Również w niedzielę, 9 września, zamknięta będzie ul. Oleandrów. Na jezdni odbędzie się sąsiedzka impreza lokalna „Święto ulicy Oleandrów” organizowana przez dzielnicę Śródmieście. Początek imprezy o godz. 12.00. Na jezdni zagoszczą występy i koncerty. Jezdnia będzie wyłączona z ruchu od ul. Polnej do końca ulicy, a przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Po kliknięciu w galerię znajdziesz mapki przedstawiające wszystkie weekendowe utrudnienia i objazdy.