Weekendowe utrudnienia w ruchu, 5-7 października. Przemarsze, ,,Biegnij Warszawo'' i remonty dróg

PIĄTEK

Zgromadzenia publiczne i przemarsze

W piątek, w godz. 12.00- 15.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne oraz przemarsz ulicami: Mysia, Bracka, Żurawia (pod prąd), Krucza, Wspólna przed gmach Ministerstwa Energii. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii 107 mogą zostać skierowane na trasę objazdową: w kierunku Kierbedzia: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Konstytucji (zawrotka wokół pl. Konstytucji) - Piękna i dalej swoją trasą; w kierunku Esperanto ulicami: Al. Jerozolimskie – Krucza i dalej swoją trasą. Tego samego dnia, w godz. 18.00-21.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy ul. Jasnej 14/16.

Kolejny etap wymiany nawierzchni ul. Wiertniczej

Od piątku, 5 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 8 października, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia ul. Wiertniczej na odc. od ul. Ostrej do Augustówka. Połączenie z ul. Wiertniczą straci ul. Łowcza. Zostanie utrzymana przejezdność na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza, Augustówka, Powsińska, Nałęczowska. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Wilanowską, Jana III Sobieskiego i Nałęczowską. Na zamkniętym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Autobusy linii: 131 (w kierunku Centrum) oraz 180 zostaną skierowane na trasy objazdowe prowadzące ulicami: al. Wilanowska, Jana III Sobieskiego, Nałęczowska.

Prace tramwajarzy w rejonie pętli Młociny

Od piątku, 5 października, od ok. godz. 23.00 do poniedziałku, 8 października, do ok. godz. 4.00 remontowany będzie przejazd przez torowisko w północnej części ronda przy zjeździe na pętlę Młociny. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Kasprowicza w lewo – w ul. Nocznickiego. Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami Przy Agorze, Marymoncką, al. gen. Marii Wittek i dalej do ul. T. Nocznickiego. Tramwaje linii 11, 33 oraz N41 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie również linia zastępcza Z33 na trasie: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Al. Reymonta – Broniewskiego – Park Olszyna.

SOBOTA

Zamknięty wyjazd z ul. Strażackiej

Od soboty, 6 października, od godz. 22.00 zamknięty zostanie wyjazd z ul. Strażackiej na ul. Żołnierską w kierunku ul. Marsa. Kierowcy chcący pojechać z ul. Strażackiej w kierunku ul. Marsa powinni pojechać na węźle w kierunku Zielonki i zawrócić na węźle Czwartaków. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 23 października. Autobusy linii 143 w kierunku krańca GUS zostaną skierowane na trasę objazdową: Strażacka – rondo Granzowa – przejazd kolejowy – Chełmżyńska.

NIEDZIELA

Zgromadzenia publiczne i przemarsze

W niedzielę, 7 października, odbędą się dwa zgromadzenia publiczne wraz z przemarszami. W godz. 11.00-12.30 uczestnicy zbiorą się na pl. Trzech Krzyży a następnie przemaszerują ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy. W godz. 13.00-17.00 uczestnicy rozpoczną zgromadzenie również na pl. Trzech Krzyży i przemaszerują ul. Nowy Świat, ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Miodowej 17/19.

Biegnij Warszawo 2018

To będzie okrągły jubileusz. Już po raz dziesiąty na stołecznych ulicach zagoszczą uczestnicy „Biegnij Warszawo”. 7 października, w godz. 12.00-15.00 biegacze pokonają dziesięciokilometrową trasę, a towarzyszyć im będą uczestnicy marszu „Maszeruję-Kibicuję”.

Sportowcy wystartują w samo południe z ul. Czerniakowskiej (na wysokości stadionu miejskiego im. marszałka. J. Piłsudskiego). Trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Czerniakowska (jezdnia w kierunku Wilanowa) – Chełmska – Belwederska (jezdnia w kierunku centrum) – Spacerowa (w kierunku centrum) – Goworka – Puławska (w kierunku centrum) – Bagatela – Al. Ujazdowskie (w kierunku centrum) – Piękna – Marszałkowska (w kierunku centrum) – Al. Jerozolimskie (w kierunku Wisły) – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży (jezdnia w kierunku Mokotowa) – Al. Ujazdowskie – J. Matejki – Wiejska – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska. W związku z organizacją imprezy od 7 do 10 października wyłączona z parkowania będzie ul. Łazienkowska, a także ul. Wilcza na odc. od ul. Marszałkowskiej do ul. Kruczej (po stronie południowej).

O godz. 12.25 z ul. Szwoleżerów wyruszy marsz „Maszeruję-Kibicuję”. Jego uczestnicy przejdą ulicami: Szwoleżerów – Agrykola – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Agrykola – Myśliwiecka – al. J. Kusocińskiego. Normalny ruch zostanie przywrócony ok. godz. 15.00. Autobusy linii 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 131, 141, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 180, 185, 187, 195, 222, 501, 507, 517, 519, 521, 522 i 525 zostaną skierowane na trasy objazdowe.