Weekendowy koncertownik. Polecamy TOP 5 najciekawszych koncertów

Weekendowy koncertownik, Warszawa. W ramach stałego cyklu polecamy najciekawsze koncerty, które odbędą się w ten weekend w Warszawie. O jednych jest głośno, o innych trochę mniej. O niektórych pewnie będziecie czytać po raz pierwszy. Jeśli lubicie słuchać muzyki na żywo, to koniecznie sprawdźcie ten TOP 5.

1. Nosowska i The Dumplings Maj to miesiąc studenckiego święta, zwanego juwenaliami. Co roku cieszą się ogromną popularnością, bo uczelnie prześcigają się w wyborze największych gwiazd. W najbliższą sobotę, czyli 24 maja 2019 odbędzie się trzeci dzień juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego Nosowska

Jedną z gwiazd Juwenaliów UW będzie Katarzyna Nosowska. Jest to artystka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Na rynku muzycznym istnieje już ponad ćwierć wieku. Po zawieszeniu zespołu Hey, postanowiła rozwijać swoją karierę solową. Zanim jednak nagrała płytę, napisała książkę „A ja żem jej powiedziała”, który szybko stała się bestsellerem. W październiku 2018 roku ukazał się jej kolejny solowy album – "Basta". To zbiór 11. bardzo osobistych w warstwie tekstowej utworów. Sama Nosowska mówi o nim, że to jej "najważniejsza płyta". Materiał z najnowszego krążka będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę na Agrykoli. Chociaż, znając Kasię, nie zabraknie także jej starszych utworów. Koncert zaplanowany jest na godz. 21. Wstęp darmowy.

The Dumplings

Dla wszystkich fanów Justyny Święs i Kuby Karasia Juwenalia UW przygotowały muzyczną ucztę na sobotnie wieczór. Pierwszy ich singiel - „Nie gotujemy” - został obejrzany ponad 8,5 mln razy w serwisie YouTube. Drugi z kolei –„Kocham być z Tobą” – prawie 12 mln. Kiedy zaczynali swoją karierę byli jeszcze w liceum, co było stosunkowo niedawno. Justyna w kwietniu skończyła zaledwie 22 lata. Pomimo młodego wieku obojgu z nich, doskonale radzą sobie na polskiej scenie muzycznej. We wrześniu 2018 roku „Pierożki” wydały swój kolejny krążek - „Raj”. Elektro-popowy duet mocno stawia na elektronikę w duchu nowych brzmień, ale nie zapomina o chwytliwych piosenkach – znaku rozpoznawalnym twórczości „The Dumplings”. Koncert odbędzie się, tak jak Nosowskiej, w sobotę, 25 maja na Agrykoli. Występ zaplanowano na godz. 19.30, udział jest darmowy.

2. Ørganek i Fisz Emade Tworzywo Ørganek

Ørganek podbił serca słuchaczy piosenkami takimi jak „Głupi” czy „Kate Moss”, które ukazały się na debiutanckim krążku tej formacji w 2014 roku. Dwa lata później muzycy wydali drugi album – „Czarna Madonna”, który w tym roku doczekał się reedycji. Muzycy zawładnęli polską sceną rockową. Tomasz ze swoją ekipą w składzie: Adam Staszewski, Robert Markiewicz i Tomasz Lewandowski wystąpią w piątek, 24 maja 2019 roku w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koncert odbędzie się na Agrykoli. Warto skorzystać z tej okazji, bo podobno jesienią zespół będzie odpoczywał od występów na żywo. Czy to będzie związane z promocją książki, którą wydał Tomek czy z nagraniami do nowej płyty? Tego jeszcze nie wiemy, ale mamy nadzieję, że będzie to tzw. 2w1.

Fisz Emade Tworzywo

Kolejnym zespołem godnym uwagi na Juwenaliach UKSW jest Fisz Emade Tworzywo. Zespół ten przyzwyczaił swoich fanów do muzycznych eksperymentów, mieszając ze sobą różne style, przy tym starając się by wszystkie ich produkcje łączyła wysoka jakość zaangażowania. W marcu tego roku ukazał się ich kolejny studyjny album - „Radar”. Bity, mocne rockowe solo i syntezatorowe dźwięki oczarowują swoim niezwykłym klimatem retro. Ta interpretacja dźwięków lat 80. zabiera nas w piękną sentymentalną podróż – to „muzyka drogi“. Podobnie jak Ørganek, Fisz Emade Tworzywo wystąpi w piątek na Agrykoli. Wstęp na oba koncerty jest bezpłatny.

3. Swiernalis Czwartek to taki mały piątek, dlatego wieczorem, bez żadnych wyrzutów, można wybrać się na koncert. W BARdzo Bardzo zagra Paweł Swiernalis, występujący pod swoim nazwiskiem. Można by pokusić się o stwierdzenie, że jest młodym artystą, ponieważ na swoim koncie ma tylko debiutancki krążki. Byłoby to jednak bardzo mylne określenie. Mimo iż jest dyskografia to tylko album „Drauma”, to ma za sobą setki zagranych koncertów, w tym także u boku wspaniałych polskich artystów, tj: Krzysztof Zalewski, Maria Peszek, zespołów COMA czy Sorry Boys. Paweł jednak nie próżnuje i pochwalił się, że jest w trakcie nagrywania kolejnej płyty. Jego znakiem szczególnym jest niecodzienne poczucie humoru i przejmujące teksty utworów, które sam pisze. - Jeżeli ostatnio widzieliście mnie na żywo rok, dwa lata temu - przyjdźcie koniecznie zobaczyć ile się zmieniło, jaką energię wnoszą chłopcy, jak brzmi nowy materiał. Zapewniam, że nie spodziewacie się tego, co dzieje się u nas teraz. Jeśli nigdy jeszcze nie byliście na moim koncercie, to idealna chwila, aby przyjść pierwszy raz – zapowiada Paweł Swiernalis. Czwartek, godz. 19, BARdzo bardzo (ul. Nowogrodzka 11), bilety 20-25 zł

4. R.O x Konoba R.O x KONOBA to duet belgijskich producentów, którzy swoją współpracę rozpoczęli już 4 lata temu. Ich wspólny album – "10" - ukazał się 3 maja tego roku. Nazwa krążka nie jest przypadkowa… Specjalny projekt nagrywany był przez 10 miesięcy, w 10 krajach i zawiera 10 piosenek. Każdego miesiąca artyści odwiedzali inny kraj, odkrywając najpiękniejsze jego miejsca, spotykając się z lokalnymi ludźmi i inspirując się życiem codziennym lokalnych mieszkańców. Muzycy odwiedzili m.in. Polskę, Francję, Japonię, Australię, Niemcy czy Gruzję. W ich muzyce będącej połączeniem soulowej czułości z elektroniczną ekspresją słychać inspiracje takimi artystami jak Chet Faker, FKJ czy Bonobo. Koncert duetu R.O x KONOBA odbędzie się w sobotę, 25 maja w klubie Niebo.

Sobota, 25 maja, klub Niebo, bilety 49 zł.

5. Koncerty Chopinowskie Koncerty Chopinowskie są jednym z wydarzeń muzycznych o najdłuższej tradycji – w tym roku obchodzą jubileusz 60-lecia. Co roku koncerty te gromadzą w Łazienkach Królewskich tłumy melomanów - zarówno mieszkańców Warszawy, jak i turystów. Bierze w nich udział blisko 80 tysięcy słuchaczy, zaś pianiści traktują występy jak prawdziwy zaszczyt. Po raz pierwszy warszawiacy spotkali się na Koncercie Chopinowskim w roku 1959, wkrótce po zrekonstruowaniu pomnika kompozytora. Organizatorzy zapraszają do współpracy zarówno największe sławy muzyki klasycznej, jak i młodych, uzdolnionych pianistów rozpoczynających dopiero swoją karierę. W najbliższą niedzielę usłyszy: o godz. 12 - Łukasza Kurpińskiego, a o godz. 16 – Pawła Kowalskiego. Idealny pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia. Udział jest darmowy.