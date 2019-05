Weekendowy koncertownik. Polecamy TOP 5 najciekawszych koncertów

Weekendowy koncertownik, Warszawa. W ramach stałego cyklu polecamy najciekawsze koncerty, które odbędą się w ten weekend w Warszawie. O jednych jest głośno, o innych trochę mniej. O niektórych pewnie będziecie czytać po raz pierwszy. Jeśli lubicie słuchać muzyki na żywo, to koniecznie sprawdźcie ten TOP 5.

Zbliżający się weekend nie obfituje w muzyczne wydarzenia. Nad Wisłą lokale dopiero zaczynają się otwierać, juwenalia w Warszawie praktycznie się skończyły, a koncerty w klubach w tym okresie są raczej rzadkością. Niemniej, znajdziecie kilka występów, które warto zobaczyć. Zdecydowanym numerem jeden będą koncerty na Orange Warsaw Festival. 1. Miley Cyrus Chyba nie skłamię, jeśli napiszę, że na ten koncert czekało wiele osób. Informacja o tym, że Miley Cyrus wystąpi w Polsce pojawiła się na początku kwietnia. Artystka wystąpi na wspomnianym Orange Warsaw Festival. Jej koncert nie był planowany. Początkowo wystąpić miała Cardi B , ale organizatorzy poinformowali, że odwołała kilka koncertów na swojej europejskiej trasie. W związku z tym odwołany został również jej występ na festiwalu. A kim jest Miley Cyrus? Jest to amerykańska gwiazda popu, która po raz pierwszy wystąpi w naszym kraju. Swoją karierę zaczęła jeszcze jako nastolatka, grając w młodzieżowym serialu Hannah Montana. Teraz znana jest m.in. z takich hitów jak Wrecking Ball, Nothing Breaks Like a Heart czy Party in the USA. Piosenka Wrecking Ball na YouTube ma już ponad… miliard wyświetleń! Miley Cyrus na Orange Warsaw festiwal wystąpi drugiego dnia, czyli 1 czerwca. Organizatorzy dorzucili dodatkową pulę biletów (jednodniowy – 279 zł). Oprócz Miley, tego dnia będzie jeszcze można usłyszeć takie zespoły jak: The Raconteurs, Troye Sivan, Julia Pietrucha czy Lor.

2. Krzysztof Krawczyk Krzysztof Krawczyk to gwiazda polskiej sceny! Na jego koncerty zawsze przychodzą tłumy ludzi. Na jego występach spotykają się co najmniej trzy pokolenia. Nic dziwnego… niełatwo znaleźć osobę, która nie znałaby „Mój przyjacielu”, „Parostatek” czy „Bo jesteś ty”. Pomimo swojego wieku, artysta bardzo chętnie przyjmuje propozycje koncertowe. Nie ma się co dziwić, skoro tylu chętnych czeka na jego występy. Krzysztof Krawczyk debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy. Jeszcze chwila i wybije 60-lecie drogi artystycznej… Tylko pozazdrościć. Najbliższy koncert Krawczyka odbędzie się 31 maja w ramach Ursynaliów. Wstęp jest darmowy.

3. Marshmello Drugim koncertem, który warto zobaczyć na Orange Warsaw Festival jest Marshmello. O zamaskowanym bohaterze daceflooru zrobiło się głośno cztery lata temu za sprawą remiksów między innymi dla Jack Ü (wspólny projekt Skrillexa i Diplo). Z kolei w 2016 roku światło dzienne ujrzał jego debiutancki album „Joytime”, który potwierdził, że narodziła się nowa gwiazda muzyki elektronicznej. Byliśmy zaskoczeni, że piosenka „ Wrecking Ball” Miley Cyrus przekroczyła miliard wyświetleń… Singiel Marshmello „Alone” zbliża się do 1,5 miliarda odtworzeń! Fani pokochali zarówno jego muzykę, jak i wizerunek – twarz schowana za maską uśmiechniętej pianki. W Warszawie artysta zagra w piątek, 31 maja w ramach OWF. Bilet jednodniowy kosztuje 279 zł.

4. Kuba Więcek Kolejny koncert warty uwagi w najbliższy weekend to propozycja dla tych, co lubią muzykę jazzową. Kuba Więcek to saksofonista i kompozytor, który występuje z czołowymi przedstawicielami światowego jazzu. Jego album "Another Raindrop", nagrany w trio z Michałem Barańskim i Łukaszem Żytą ukazał się w prestiżowej serii "Polish Jazz", co czyni go pierwszym od prawie trzydziestu lat, debiutantem w tym wydawnictwie, co więcej - najmłodszym w całej jego historii. Kuba ma zaledwie 25 lat. Dwa lata po entuzjastycznie przyjętym debiucie, który przyniósł zespołowi Fryderyka, Trio nagrało kolejny album – „Multitasking” – będący poszerzeniem wcześniejszych doświadczeń na polu muzyki. Koncert odbędzie w niedzielę, 2 czerwca w Muzeum Narodowym. Udział jest darmowy (należy odebrać wejściówkę).

5. Koncerty Chopinowskie Koncerty Chopinowskie są jednym z wydarzeń muzycznych o najdłuższej tradycji – w tym roku obchodzą jubileusz 60-lecia. Co roku koncerty te gromadzą w Łazienkach Królewskich tłumy melomanów - zarówno mieszkańców Warszawy, jak i turystów. Bierze w nich udział blisko 80 tysięcy słuchaczy, zaś pianiści traktują występy jak prawdziwy zaszczyt. Po raz pierwszy warszawiacy spotkali się na Koncercie Chopinowskim w roku 1959, wkrótce po zrekonstruowaniu pomnika kompozytora. Organizatorzy zapraszają do współpracy zarówno największe sławy muzyki klasycznej, jak i młodych, uzdolnionych pianistów rozpoczynających dopiero swoją karierę. W najbliższą niedzielę usłyszymy: godz. 12 - Bronisławę Kawallę, a godz. 16 - Jacka Kortusa. Idealny pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia. Udział jest darmowy.