Wernisaż wystawy fotograficznej w warszawskiej Arkadii

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 lipca. Poprowadzi je dziennikarz radiowy Jankes, a klienci odwiedzający Huawei Warszawa w Arkadii będą mieli okazję podziwiać fotografie jeszcze przez kolejny tydzień.

Wernisaż #P30Challenge wieńczy paromiesięczny projekt fotograficzny, zapoczątkowany przez Roberta Lewandowskiego, ambasadora marki Huawei w Polsce, który rzucił wyzwanie członkom #TeamHuawei. Robert Lewandowski w serii filmów wideo pokazał swoje ulubione miejsca w Monachium, a członków teamu poprosił o pokazanie pięknych miejsc w Paryżu.

W kolejnym etapie zabawy, influencerzy z #TeamHuawei mieli za zadanie pokazać bliskie ich sercom miejsca w Polsce i na świecie, takie, z którymi wiążą się ważne dla nich przeżycia i wspomnienia. Następnie influencerzy rzucili wyzwanie swoim fanom i zaprosili ich do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcia.

Uczestnicy umieszczali fotografie na swoich profilach na Instagramie i oznaczali je hashtagiem #P30Challenge, a trzy najciekawsze prace zostały nagrodzone smartfonem Huawei P30 Pro. Jest to jeden z najlepszych telefon do fotografii na świecie – od dnia premiery, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu DxO Mark, opisującym najlepsze na świecie smartfony do fotografii mobilnej.