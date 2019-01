Węzeł komunikacyjny w „Mordorze”. Metro, tramwaj i SKM-ka. Jak miasto chce pomóc zagłębiu biurowemu?

Dalej metro przez Włochy dojedzie na Ursus, gdzie połączy się z krańcem budowanej właśnie II linii. Oznacza to, że kolej podziemna dojedzie do dzielnicy biurowej najwcześniej pod koniec kolejnej dekady.

Kolej podziemna to najdalszy projekt, bowiem Trzaskowski zapowiedział, że zrealizuje go w kolejnej kadencji (2023-2028). M4 ma zaczynać się przy Dworcu Południowym. Zaplanowano stacje:

Więcej SKM-ek

Wcześniej, po konsultacjach z PKP, więcej osób będzie mogło dojechać do „Mordoru” pociągiem.- Będziemy rozmawiali z PKP w sprawie częstszych i dalszych (w stronę Piaseczna) kursów SKM-ki – zapowiada Trzaskowski. Już za poprzedniej kadencji miasto dostało 200 mln zł dotacji z UE na zakup nowych pociągów. W ciągu czterech lat na tory wyjedzie 21 składów przeznaczonych właśnie na tę linię (S9). SKM-ka będzie jeździć z Piaseczna przez Dworzec Zachodni, aż do Legionowa. Cała trasa będzie możliwa do uruchomienia dopiero po remoncie Zachodniego (potrwa do 2022 roku), ale prawdopodobnie już wcześniej uda się zwiększyć częstotliwość kursów Piaseczno-Służewiec-Dworzec Zachodni.

- Pojawi się tam również linia metra – zwraca uwagę Trzaskowski. Okolice stacji PKP Służewiec mają stać się węzłem przesiadkowym. Tuż obok jest już pętla tramwajowa, przystanek SKM, a w przyszłości także stacja metra.

Tramwajem do Wilanowskiej

Najszybciej prace budowlane mają zacząć się na al. Wilanowskiej. Za około 120 milionów złotych ma tam powstać linia tramwajowa łącząca metro Wilanowska z pętlą na Służewcu. Budowa była zaplanowana już za poprzedniej kadencji, ale teraz ma przyspieszyć.

- W tej chwili trwają analizy. Najbardziej zaawansowane są prowadzone w sprawie linii tramwajowej – zapowiada Trzaskowski. Jeżeli wszystko pójdzie z planem, tramwaje przejadą tędy w 2022 roku.