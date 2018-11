Węzeł Marki, S8. Nadal nie będzie zjazdu z ekspresówki

Dwie firmy złożyły oferty na dokończenie budowy węzła Marki w ciągu drogi ekspresowej S8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg, ponieważ obie oferty były zbyt wysokie.

GDDKiA oszacowała koszt prac na węźle Marki na 1,8 mln zł. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty zaproponowało wykonanie prac za 2,988 mln zł. Drugą ofertę w przetargu złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Drog i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Zaproponowało dużo wyższa cenę – 11,073 mln zł.

Trasa S8, Węzeł Marki

Obecnie z trasy oddanej do ruchu w grudniu ub. roku nie można zjechać bezpośrednio do Marek. Kierowcy muszą zjechać z ekspresówki wcześniej i skorzystać ze skrzyżowania ze światłami na przedłużeniu ul. Radzymińskiej. Istnieje się możliwość dojechania do węzła Zielonka. Przetarg na dokończenie węzła miał umożliwić bezpośredni zjazd do Marek.

Na razie nie wiadomo kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi kolejny przetarg.