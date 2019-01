Whisky Live 2018. Ruszyło coroczne święto miłośników beczki, alembików i słodu [ZDJĘCIA]

To te marki i producenci, które stanowią obiekt pożądania zarówno laików w świecie jęczmienia i alembików, jak i skarb w kolekcji weteranów tego świata. W przeciwieństwie do rynku wina, na przykład, whisky zdominowane jest głównie przez koncerny, w posiadaniu, których znajduje się większość dobrze znanych destylarni.

Whisky Live odbywa się w Warszawie po raz piąty. Po raz pierwszy jednak impreza, która do tej pory gościła w hotelowych przestrzeniach, przeniosła się do nowo otwartego centrum Koneser. To także efekt rosnącego zainteresowania. W tym roku, po raz pierwszy, na festiwal można było dostać się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem. Czego szukają miłośnicy szkockiej na Pradze? Patrząc po zainteresowaniu, jak co roku klienci kłębią się przy gigantach świata whisky.

Obok wódek segmentu premium to właśnie whisky ma największy udział w rynku alkoholi mocnych w Polsce. Na szkocką i burbony wydajemy z roku na rok coraz więcej, ale, wbrew temu co mogłoby się wydawać, nie pijemy jej coraz więcej. Zmienia się za to struktura naszych zakupów. Zamiast tanich marek do rozcieńczenia colą sięgamy po produkty jakościowe, nierzadko w cenach wyższych niż 200 złotych za butelkę pojedynczego trunku. Nic dziwnego, po rewolucji piwnej, kawiarnianej i gastronomicznej rewolucji przez polskę przetacza się, niczym 200-litrowa beczka po magazynie destylarni, rewolucja whisky. Choć wciąż dla wielu jest prawie niezauważalna, coraz trudniej udawać, że jej nie ma

Dzieje się tak dlatego, że koncerny skupiają w swoich rękach nie tylko prawdziwe kombinaty produkcji whisky, ale także wiele mniejszych, nawet kultowych destylarni. Do Louis Vuitton Moët Hennessy należy Ardbeg czy Glenmorangie, Diageo to zaś Lagavulin, (nieistniejąca już destylarnia) Port Ellen, czy kultowa Caol Ila. I to między innymi takie marki powodują, że polscy klienci coraz głębiej sięgają do portfela w poszukiwaniu nowych wrażeń.

Na koncernach świat się jednak nie kończy, a coraz większe zainteresowanie niezależnymi markami świadczy o rosnącym rynku whisky w Polsce.

- Polska to wymagający rynek. Jestem z nim związany od wczesnych lat 90. Od tamtego czasu próbowaliśmy odciągać klientów od wódek czy picia whisky na kieliszki. Whisky należy sączyć. To zajęło naprawdę sporo czasu, ale obserwujemy rosnące zainteresowanie Polaków choćby single maltami. Polacy podróżują, widzieli najlepsze whisky, wiedzą czym są. To bardzo zdrowy rynek - przyznaje Jimmy Roberts Dyrektor regionalny Angus Dundee Distillers PLC.

Kropla historii

Mając to na uwadze, coraz mniej dziwi fakt, że najstarsza rocznikowa whisky na świecie trafiła właśnie do Polski. A konkretniej do Warszawy. Seria Spirit Coins, którą mieliśmy okazję niedawno opisywać to projekt, którego celem jest zamknięcie kropli najstarszych alkoholi wewnątrz szczerozłotych monet. Może nie jest to do końca to, co mamy na myśli myśląc o kolekcjonowaniu whisky, ale dla wielu osób to dobry krok nie tylko w kierunku poważnego inwestowania. - Jak pokazuje nasze doświadczenie, wszystkie przedmioty które są rzadkie, których nie można podrobić, zyskują na wartości. Można by zaryzykować stwierdzenie, że to ciekawa forma lokowania kapitału - mówi Magdalena Mroczowska, Managing Director w Lux Coin, firmie która stworzyła wyjątkowe monety. Rzecz jasna, najstarszej na świecie whisky na warszawskiej imprezie nie spróbujemy. A czego można spróbować jeszcze w ten weekend w centrum koneser?

Whisky Live Warsaw 2018 - Bilety

Pośród setek wystawionych butelek, poza oczywistymi klasykami znajdziecie także propozycje od małych i mikroproducentów. W tym, także także z Polski - Wolf Distillery, czyli produkowaną w Polsce whisky, którą można było, przedpremierowo spróbować już rok temu, właśnie na Whisky Live. Oprócz niej spróbujemy, między innymi, wyrobów z rzemieślniczych destylarni burbonów, kilkunastu różnych whisky szkockich skupionych wokoło projektu Distillers Limited, czy indyjskich destylatów Amrut, w tym także wersji whisky prosto z Indii, wędzonej torfem. Warto odwiedzić także stoiska "debiutantów", a więc producentów i marek, których do tej pory nie było jeszcze na polskim rynku. Poświęcono im specjalną część przestrzeni festiwalowej. Poza destylatami zbożowymi, jak co roku, na Whisky Live znalazło się miejsce na koniaki, brandy, a nawet wina, czy szampana, choć ten ostatni dostępny jest w specjalnej eksluzywnej strefie, która wystartowała w tym roku po raz pierwszy.

Whisky Live Warsaw 2018 - bilety

Kilkuset whisky, burbonów, koniaków, a nawet okowit, księżycówek i wina spróbować można na festiwalu za darmo. Do spróbowania pozostałych konieczne będzie posiadanie płatnych voucherów, które kupimy już na festiwalu

Festiwal potrwa jeszcze w sobotę. Tym, którzy chcieliby zrobić pierwszy krok w świecie whisky, polecamy odwiedziny w Koneserze. Bilet jednodniowy kupimy w cenie 135 pln. Festiwal rozpoczął się w piątek i potrwa przez całą sobotę.