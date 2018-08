White One. Próbowaliśmy wegetariańskiego menu na Fine Dinning Week

Przystawka - zjawisko

Na początek - kalarepa. To danie to nasz kulinarny zachwyt. Na czym polega? Konfitowanie to technika powolnego gotowania w tłuszczu. Dawniej służyła przede wszystkim do konserwowania żywności, dziś do wydobywania smaku z mięs czy warzyw. Sama kalarepa, choć lekko twardawa, zachowuje bogactwo smaku. Emulsja chrzanowa przenosi całość w zupełnie inny wymiar, jest lekko kwaskowa, ostra, doskonale zbalansowana. To nie przystawka, to zjawisko kulinarne.

Tak należy jeść sałatę

Punkt drugi to krem z zielonej sałaty. Wszak, jeśli nie jesz trawy, musisz chociaż jeść sałatę. I tu kolejne zaskoczenie. Krem aksamitny, nie przypomina w niczym trawiastego smaku znanego z babcinych kanapek. Espuma z koziego sera jest miłym, ale ledwo wyczuwalnym dodatkiem. Zamiast grzanek, na powierzchni znajdziemy chrupiący chleb razowy, który zatrzymał się w pół drogi między kruszonką a bułką tartą. Gdyby nie mocno kwaśny, pozostawiający nieprzyjemne uczucie na języku rabarbar całość byłaby prawdziwym majstersztykiem. Gdyby polskie dzieci jadły warzywa tak przyrządzone, nigdy nie miałyby problemu z brakiem apetytu.

Witamy w Polsce

Po serii ochów i achów przychodzi czas na zupełnie poprawne orkiszowe pierożki. Smakują tak, jak pierogi smakować powinny, nie ma efektu wow, ale wstydu - broń Boże! - też nie ma. Na pierwszy plan wybija się doskonały Chutney, czyli rodzaj wytrawnej konfitury z czerwonej kapusty. Tuż po swojskich pierogach z grzybami przychodzi czas na jeszcze bardziej swojskie gołąbki. Tyle, że w środku znajdziemy komosę ryżową i wędzone pomidory. Gdzieś w tle czuć aromat podobny do wędzonego dymem mięsa. Całość jest sycąca, smakuje jakby znajomo, a gołąbek wykończony jest wariacją na temat mizerii. Słoną wariacją, ale wciąż bardzo dobrą. Witajcie w Polskiej kuchni.

Kropkę nad i stawia ciasto amarantusowe. Niebywale cienkie, kruche, słodkawe, wyraziste w smaku. Towarzyszy mu krem oraz dwa rodzaje lodów, w tym absolutnie genialny sorbet cytrynowy. Deser, jak to zwykle w naszym przypadku bywa, przypadł nam do gustu najbardziej. Doskonałe zakończenie i podsumowanie kolacji, choć lody są zdecydowanie zbyt kwaskowe, nawet jak na sporą słodycz ciasta.

Smacznie i z wyczuciem

Tak właśnie prezentuje się menu White One za które zapłaciliśmy 115 złotych od osoby. Znajdziemy w nim pozycje absolutnie genialne i po prostu smaczne, ale nic z 5 serwowanych dań nas nie rozczarowało. W menu mięsnym festiwalu znalazły się: tatar z sezonowanej wołowiny alpejskiej z wędzoną słoniną, kiszony czosnek niedźwiedzi i lody musztardowe, policzki zębacza z przegrzebkiem glazurowane w miodzie pitnym z gruszką, kaszanka, biała czekolada, podwędzany jesiotr, ziemniaki z ogniska z sianem z pasternaka, sos maślany z suszonego jabłka, comber z jelenia, foie gras z mirabelką, polenta, pieczony burak glazurowany porzeczką, lody z topinamburu, ciastko cygaretkowe, ziemia z białej czekolady, rokitnik.

Całość, zarówno wersji mięsnej, jak i roślinnej skomponowana jest z głową, myślą przewodnią i dużym wyczuciem smaku. O tym, czy warto sięgnąć głębiej do portfela by zweryfikować zasadność naszej opinii musicie zadecydować sami. Nam smakowało.