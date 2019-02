WHO ostrzega przed odrą. Rekordowy wzrost zachorowań w Europie

Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, w 2018 roku znacząco wzrosła zachorowalność na odrę w Europie. Najwięcej przypadków choroby zarejestrowano na Ukrainie, gdzie liczba zdiagnozowanych była ponad 10 razy wyższa niż w analogicznym okresie w 2017 roku. W sumie zachorowało tam ponad 53,2 tys. osób.

W Europie z powodu odry w 2018 roku zmarły 72 osoby. W 2017 roku choroba ta doprowadziła do 42 zgonów. Dokładne statystyki dotyczące zachorowań na odrę od stycznia do grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

Ukraina (53 218);

Serbia (5 076);

Izrael (2919);

Francja (2913);

Włochy (2 517);

Rosja (2 256);

Gruzja (2203);

Grecja (2 193);

Albania (1 466);

Rumunia (1 087);

Wielka Brytania (953).

Jeśli chodzi o Polskę, to w 2018 roku zarejestrowano 335 przypadków odry. To ponad 5 razy więcej niż w 2017 roku, kiedy doszło do 63 zachorowań na tę chorobę w naszym kraju.

Coraz więcej przypadków odry w Europie. WHO ogłasza rekordowe statystyki

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w porównaniu do 2017 roku zachorowalność na odrę w 2018 roku wzrosła aż trzykrotnie. W sumie odnotowano 82 596 przypadków tej choroby. To rekord ostatniej dekady. W porównaniu do statystyk z 2016 roku liczba zachorowań na odrę wzrosła aż piętnastokrotnie.

Jak wyjaśnia dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalna europejskiego biura WHO, problem dotyczący wzrostu zachorowań na odrę w Europie ma związek ze spadkiem liczby osób zaszczepionych przeciwko tej chorobie na Ukrainie (gdzie zarejestrowano najwięcej chorych).

W 2016 roku, na skutek konfliktu z Rosją i wojny w Donbasie, szczepionkę przeciwko odrze otrzymało zaledwie 31 proc. dzieci na Ukrainie. Choć w 2017 roku zaszczepiono już ponad 90 proc. ukraińskich maluchów poniżej 10. roku życia (jedną dawkę szczepionki przyjęło 95 proc. dzieci, a 95 proc. – dwie), to jednak szczyt zachorowalności na odrę przypadł na 2018 rok.

Zdaniem dr Jakab rekordowe statystyki dotyczące zachorowań na odrę w 2018 roku świadczą o tym, że nadal w niektórych regionach Europy liczba osób zaszczepionych przeciwko tej chorobie jest zbyt mała, co może sprzyjać kolejnym zachorowaniom. Należy podjąć więcej starań, by zwiększyć statystyki dotyczące szczepień przeciwko odrze w krajach o najwyższej liczbie zachorowań w ostatnich latach.

Szczepienia przeciwko odrze najskuteczniejszą ochroną przed chorobą

Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała, by ukraińskie władze kontynuowały program immunizacji przeciwko odrze. Tylko pełny cykl szczepień może ograniczyć skalę zachorowań na odrę. Na zachorowanie najbardziej narażone są dzieci poniżej 5. roku życia oraz osoby z obniżoną odpornością.

– Obecny poziom immunizacji nie jest wystarczający. Mimo że większość Europejczyków jest zaszczepiona przeciwko odrze, to jednak na poziomie regionalnym jest coraz więcej miejsc, w których liczba zaszczepionych jest niewystarczająca, by móc ograniczyć możliwość przemieszczania się wirusa odry po całej Europie – wyjaśnia dyrektor regionalna Światowej Organizacji Zdrowia.

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wieku dziecięcego, która łatwo rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub przez bezpośrednią styczność z osobami zarażonymi. Najwyższe statystyki zachorowań na odrę notuje się w miejscach, gdzie liczba osób zaszczepionych przeciwko tej chorobie spada poniżej 95 procent.

Oglądaj: Wiadomości Echa Dnia na ten temat

Najlepszą ochronę przed odrą zapewniają szczepienia. Po przyjęciu dwóch dawek szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce możemy mieć około 98-99 procentową pewność, że nie zachorujemy.

Według szacunków WHO, dzięki szczepieniom przeciwko odrze od 2000 roku udało się uratować życie około 21 mln ludzi na całym świecie.