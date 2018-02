Wi-Fi w Pendolino. W kursujących od 2014 roku pociągach Polskich Kolei Państwowych premium pojawi się nareszcie Wi-Fi. Bezprzewodowy Internet ma zacząć odbierać już za rok.

Intercity z dostępem do wifi. 150 wagonów dostało nowe urządzenia

Choć pociągi Pendolino zadebiutowały na torach cztery lata temu, są ostatnimi w których zamontowana zostanie technologia umożliwiająca odbiór sieci.O potrzebie zmian minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił już ponad miesiąc temu. Zamiar ten właśnie potwierdził. – W przyszłym tygodniu Alstom (producent Pendolino) przychodzi z ofertą do PKP Intercity. Myślę, że niezagrożony jest termin grudnia 2018/stycznia 2019, kiedy (Wi-Fi) zostanie zamontowane w Pendolino – miał powiedzieć programie "Gość Wiadomości" TVP Info, Adamczyk.Pociągi Pendolino obsługują największe miasta Polski. Pojedziemy nimi z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic i Trójmiasta. Do czasu unowocześnienia składów, z Wi-Fi skorzystamy pociągach Dart i Flirt.