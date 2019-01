Wicedyrektor Muzeum Warszawy zawieszony po kontrowersyjnej publikacji

Rafał Trzaskowski spotkał się z Ewą Nekandą-Trepką, dyrektor Muzeum Warszawy. Prezydent stolicy przyjął do wiadomości decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków jej zastępcy Jarosława Trybusia. Została ona podjęta w związku z jego niedzielną publikacją na Facebooku.

Jak czytamy w Onecie Trzaskowski negatywnie ocenił zachowanie wicedyrektora. - Nie akceptujemy takich zachowań, także w mediach społecznościowych. W najbliższym czasie zostanie dokonana ewaluacja dotychczasowej pracy wicedyrektora Muzeum Warszawy. W trakcie pełnienia swojej funkcji urzędnik, a w tym przypadku pracownik instytucji kultury, reprezentuje nie tylko siebie, ale przede wszystkim dobre imię urzędu – podkreśla prezydent.

- Dyrektor Jarosław Trybuś został zawieszony na okres jednego miesiąca. Cofnęłam swojemu zastępcy pełnomocnictwa. Prezydent do decyzji się przychylił – tłumaczy Ewa Nekanda-Trepka.

Przypomnijmy, Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeść wkomponowany został profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wpis był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. O reakcję prezydenta stolicy zaapelował m.in. warszawski radny PiS Sebastian Kaleta.

"Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zaszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał w niedzielę wieczorem na Facebooku Trybuś. Usunął również swój post.

Źródło: Onet