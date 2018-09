MuzoTok: Paweł Rosak, Polak z Hiszpanii, o najnowszej płycie "Who Knows"

Oscar Castro Neves; maestro jazzowego saksofonu z Kalifornii - Gary Meek; ceniona polska wokalistka jazzowa Anna Maria Jopek; brytyjski mistrz gitary - Hugh Burns; czy urodzony na Kubie, parokrotny zdobywca nagrody Grammy, trębacz i multiinstrumentalista - Lulo Perez - to muzycy wspierający polskiego artystę Pawła Rosaka, który od lat mieszka i tworzy w Hiszpanii. Ukazała się reedycja płyty Pawła Rosaka "Who Knows".