Widok Towers, wieżowiec w miejscu Universalu. Stworzy nową bramę Śródmieścia [WIZUALIZACJE]

Większość nawigacji i map cyfrowych jako centrum Warszawy podaje punkt przecięcia Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Tam również znajduje się przystanek „Centrum”, a także Metro Centrum i Dworzec Warszawa Śródmieście. Wizytówka stolicy jest w tej chwili w budowie. Powstaje nowa Rotunda (odtworzona 1:1), a naprzeciw toczą się boje o Plac Defilad i MSN.

Tuż przy Rotundzie, już w zeszłym roku, zniknął budynek Universalu. Dawna Centrala Handlu Zagranicznego wcześniej w całości była zakryta reklamami. Teraz starego biurowca już nie ma. W jego miejsce ma powstać nowy – Widok Tower.

Widok Tower. Co znajdzie się w środku?

Wieżowiec ma mieć 94 metry wysokości. To więcej niż w dotychczasowym pozwoleniu na budowę (tam uwzględniono 80 metrów). W międzyczasie deweloper przekonał miasto, że wyższy Widok Towers będzie pasował do Novotelu (111 metrów). Razem mają tworzyć nową bramę do Śródmieścia.

Za wygląd bryły odpowiada architekt - Piotr Bujnowski – który zaproponował smukłą bryłę w kształcie litery „V”. Budynek będzie składał się dwóch części, niejako przełamanych w środku. Całość przykryje szklana elewacja. Na piątej kondygnacji znajdą się zielone ogrody, a w parterach (oraz na piętrze – 1) znajdą się usługi handlowe i restauracje. Przed wejściem ma znaleźć się zielona przestrzeń połączona z działką Rotundy. Widok Towers będzie oferował 31,5 tys. m kw. Biur. Za inwestycję odpowiada austriacka firma S+b Gruppe.

Co ciekawe, działki Rotundy i Widok Towers są tak małe, że dwa podmioty dzielą się placem budowy. W pobliżu jest również Pasaż „Wiecha”, który jest reprezentacyjną częścią miasta. Z tego względu budowa nie może zbytnio się rozrosnąć.