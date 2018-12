Więcej połączeń, także międzynarodowych dla Warszawy. PKP Intercity prezentuje rozkład jazdy na sezon 2018/2019 dla woj. mazowieckiego

Nowości w rozkładzie

PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń ze stolicą. W nowym rozkładzie pojawi się aż 16 nowych par połączeń. Będzie więcej pociągów w kategoriach EIP, ale także EIC, IC, przybędzie również połączeń ekonomicznych kategorii TLK. Dodatkowe połączenie do Pragi zapewni pociąg IC Bathory. Nowy pociąg obsługiwany przez nowoczesny skład Flirt3 zaplanowano w godzinach wieczornych z Warszawy do Krakowa. Pojedzie przez Centralną Magistralę Kolejową. Pociąg IC Konopnicka zapewni połączenie z Nową Solą, Głogowem, Bytomiem Odrzańskim. Pojedzie do Zielonej Góry przez Wrocław. Natomiast pociąg IC Banach relacji Warszawa –– Przemyśl – Warszawa pojedzie przez Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz. W nowym rozkładzie jazdy ponadto zostaną wprowadzone nowe postoje handlowe na stacjach w Siedlcach Zachodnich i Kotuniu.

Dojazd nad morze

Do Trójmiasta wyjeżdżać będzie codziennie 14 par pociągów kategorii EIP. Pociągi ekonomiczne na trasie Warszawa-Trójmiasto pojadą w nowym rozkładzie średnio o 30 minut krócej. W wakacje między stolicą a Trójmiastem pojedzie więcej pociągów, w tym m.in. EIC Fregata, EIC Kaszub, TLK Laguna, IC Lazur.

Zmiany w okolicach Warszawy

Budowa przystanku Warszawa Stalowa wymusi wprowadzenie ruchu jednotorowego na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga. Modernizacja stacji Warszawa Rembertów oznacza konieczność wprowadzenie ruchu jednotorowego również na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów.

Modernizacje linii kolejowych

W związku z kontynuacją prac modernizacyjnych, planowany jest ruch jednotorowy na odcinku Czyżew – Małkinia – Sadowne Węgrowskie. Spowoduje to wydłużenia czasu jazdy w kursowaniu pociągów dalekobieżnych do Białegostoku. Nadal modernizowana jest linia Warszawa – Poznań, pociągi kursują przez Inowrocław Rąbinek i Gniezno, na trasie Warszawa – Lublin obowiązuje okrężna trasa przez Łuków i Parczew. Natomiast zamknięcie linii Działdowo – Olsztyn wciąż skutkuje przejazdem pociągów przez Iławę i Ostródę. 3 pary pociągów pojadą do Wrocławia trasą przez Piotrków, Częstochowę i Opole. Od sierpnia 2019 roku pociągi do Olsztyna wrócą na trasę przez Olsztynek, pojawi się też nowy pociąg TLK Witos relacji Przemyśl – Olsztyn, kursujący przez Radom. Pociągi między godziną 6 a 20 pojadą w cyklu dwugodzinnym. Pociągi do Bydgoszczy pojadą przez Łowicz, Kutno, między Warszawą a Bydgoszczą będzie obowiązywał dwugodzinny cykl kursowania pociągów.

Jakie jeszcze zmiany dla mieszkańców Radomia?

Od 9 grudnia pociągi TLK Morcinek, Sztygar i Bolko będą kursowały z Radomia do Wrocławia. Natomiast od 10 marca ich trasa zostanie wydłużona – pojadą z Warszawy przez Dęblin, zapewniając w ten sposób dodatkowe połączenie Radomia z Warszawą. Mieszkańcy Radomia nadal będą mogli korzystać z dogodnych połączeń Kraków – Olsztyn, zapewniających również na tej trasie dojazd do i ze stolicy. Są to pociągi InterCity obsługiwane pojazdami FLIRT3 (Kolberg, Orłowicz, Sienkiewicz i Żeromski).

Podróż warto planować z wyprzedzeniem

Osoby, które planują podróże z wyprzedzeniem, mogą liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP (Pendolino) oraz EIC. Dzięki niej m.in. z Warszawy do Trójmiasta można podróżować już od 49 zł. Natomiast oferta Promo pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity proponuje zniżki w ofercie Wcześniej. Obejmuje ona wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W zależności od terminu zakupu biletu automatycznie naliczany jest rabat w wysokości 30, 20 lub 10 proc. Oferta obowiązuje do 7 dni przed wyjazdem.

Podróże weekendowe i rodzinne mogą być tańsze

Oferta weekendowa umożliwia wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity.

PKP Intercity ma także ofertę dla rodzin. Podróżujący w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę.

Szczegółowe informacje dla pasażerów

Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). 9 i 10 grudnia br. na największych dworcach w Polsce – m.in. w Warszawie do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni.

……………………………………………………………………………………………………………………………

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia około 360 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. W ramach strategii Spółka kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.