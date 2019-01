Większe wpływy do budżetu i mniej gapowiczów - ZTM podsumował 2018 rok

Rok 2018 był rekordowy jeśli chodzi o wartość sprzedanych biletów. W minionych 12 miesiącach wyniosła ona aż 955 019 882,10 zł . - Moją ambicją było, żeby ta kwota przekroczyła miliard. To się jeszcze nie udało, ale myślę, że za rok będziemy mogli powiedzieć, że wartość sprzedanych biletów przekroczyła miliard złotych. Interesujący za to jest fakt, że między 2016 i 2017 rokiem ten wzrost wyniósł 882 tysiące złotych, a teraz jest to ponad 8 milionów – powiedziała dyrektor Monika Obrębska odpowiedzialna za kwestie finansowe w ZTM.

GDZIE NAJCHĘTNIEJ KUPUJEMY BILETY

Warszawiacy najchętniej kupowali bilety w automatach stacjonarnych (na kwotę aż 605 mln zł). O prawie 13 procent wzrosła sprzedaż w biletomatach znajdujących się w tramwajach, autobusach i pociągach (łącznie 122 mln zł). Coraz większą popularnością cieszą się też aplikacje mobilne, które zanotowały wzrost sprzedaży o ponad 77 procent! Obecnie zakup biletu przez telefon komórkowy jest możliwy za pośrednictwem jednej z czterech aplikacji:

moBilet

mPay

SkyCash

JakDojadę

ZTM zapowiada, że w 2019 roku do tego grona dołączą dwie kolejne, Mint Mobile i zbiletem.pl.

AGENT MOBILNOŚCI – HIT BENEFIT

Jeszcze w 2017 roku ZTM uruchomił dla firm możliwość dofinansowywania biletów komunikacji miejskiej dla swoich pracowników. Do grudnia 2018 roku podpisano 15 umów (już w styczniu kolejne trzy). W sumie zakodowano 896 biletów o łącznej wartości prawie 245 tysięcy złotych. Rekordzistą jest pracodawca, który kupił swoim pracownikom aż 200 biletów.

MNIEJ GAPOWICZÓW

Jedynym spadkiem, który zanotował ZTM jest... odsetek „gapowiczów”. W 2017 roku wynosił on 4,4 procenta, a w 2018 było to 3 procent. Największy spadek odnotowano w autobusach podmiejskich. Tam kontrolerzy pracowali wyjątkowo intensywnie i odsetek osób jadących bez ważnego biletu spadł z 8,3 proc. do 5,8 proc. Łącznie kontrolerzy przeprowadzili ponad 7,4 mln kontroli (wzrost o 56 proc.). Liczba kar nałożonych na osoby podróżujące bez biletu wyniosła 222 643. - Nam nie chodzi o to, żeby złapać kogoś za jazdę bez biletu i wlepić mu opłatę dodatkową. Naszym celem jest sprzedaż tych biletów. To, żeby każdy kto korzysta z komunikacji miejskiej wnosił opłatę za przejazd – podkreśla Obrębska.