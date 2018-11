Wielka Fabryka Elfów ponownie na Stadionie PGE Narodowym

Na początku wizyty dzieci zobaczą przedstawienie, podczas którego dowiadują się, że Mikołaj wypił przypadkowo "Eliksir Antyświąteczny". Nie ma ochoty na rozdawanie prezentów i odwołuje Święta. Dzieci pod opieką Elfów Przewodników, w około 13 osobowych grupach wyruszają w podróż po Wielkiej Fabryce w celu odnalezienia składników eliksiru świątecznego nastroju.

W trakcie ponad dwugodzinnej zabawy dzieci będą odnajdywały poszczególne składniki, aby na końcu zabawy stworzyć Eliksir i odczarować Świętego Mikołaja.

Program Wielkiej Fabryki Elfów przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Wielka Fabryka Elfów [CENY BILETÓW, GODZINY OTWARCIA]

Bilety dla Grupy przedszkolne i szkolne za bilet płacą 49,99 zł od osoby. Grupy mogą odwiedzać Wielką Fabrykę Elfów w godz. 8.30-14

Bilety od poniedziałku do piątku kosztują 59,99 zł. Wyjątkiem jest 6 i 7 grudnia. Wtedy odpowiednio trzeba zapłacić 54,99 i 49,99

W sobotę i niedzielę do godz. 10 bilet kosztuje 59,99 a od 10 do 17 69,99 zł.

Na terenie Wielkiej Fabryki Elfów znajduje się Kawiarnia Elfów, w której rodzice i opiekunowie mogą spędzić czas, oczekując na dzieci. Jest to miejsce, do którego dzieci zostaną odprowadzone po zakończonej zabawie.

Manufakturę św. Mikołaja możecie odwiedzać do 22 grudnia.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 odbywają się wejścia dla grup (wejścia co pół godziny), od 15.30 do 17.30 wejścia dla indywidualnych klientów (co pół godziny)

W weekendy Wielka Fabryka Elfów czynna jest od 9. do 17 (to godzina ostatniego wejścia).