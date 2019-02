Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyposaży polskie szpitale. Owsiak wyda rekordową sumę 65 mln złotych [ZDJĘCIA]

-Mamy po co grać, mamy dla kogo grać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie odpowiadać na potrzeby polskich szpitali, a te są ogromne- podkreśla Jurek Owsiak. I choć o fundacji najgłośniej jest podczas styczniowego finału, prężnie działa przez cały rok. Teraz przyszedł czas rozliczeń.

Ponad 2000 urządzeń dla dzieciaków

Za środki z 26. finału Orkiestra planuje zakupić w sumie 2814 urządzeń medycznych dla oddziałów neonatologicznych. - Chodzi o to, aby jak najefektywniej wydać pieniądze zebrane podczas finału. (...) Nowoczesne urządzenia to często jedyna szansa dla noworodków na wyleczenie - przekonuje Owsiak. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Orkiestra wyposaży polskie szpitale w sprzęt o wartości około 65 mln złotych. Urządzenia trafią niemal do wszystkich podstawowych oddziałów noworodkowych w naszym kraju.-Jeszcze nigdy nie było takiego zakupu - mówi z dumą założyciel i prezes fundacji.

Potrzeby są ogromne. Orkiestra planuje zakupić inkubatory zamknięte - 284 szt, kardiomonitory - 299 szt., pompy objętościowe - 209 szt. ,ciepłe gniazdka - 421 szt., pulsoksymetry - 438 szt., RTG jezdne - 20 szt. ,pompy strzykawkowe - 508 szt. ,wagi elektroniczne - 343 szt.,urządzenia do dekontaminacji - 15 szt. , aparaty do ogrzewania gorącym powietrzem - 80 szt., materace grzewcze żelowe dziecięce - 44 szt. oraz materace grzewcze żelowe dla neonatologii - 47 szt. "Naszym celem jest zakupienie jak najlepszych urządzeń za jak najniższą cenę" - dodaje Owsiak.

Orkiestra chce również pochylić się nad psychiatrią dziecięcą. -Brakuje lekarzy i tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ale możemy zająć się szpitalami. Zmieniliśmy geriatrię, teraz zmienimy szpitale psychiatryczne dla dzieci - przekonuje Owsiak.

Orkiestra zagra po raz 27.

Wielkimi krokami zbliża się też kolejny finał Orkiestry. W niedzielę, 13 stycznia zagra już po raz 27. Tegoroczne hasło brzmi: "Pomaganie jest dziecinnie proste- gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych". -Tego dnia będzie gorąco, bez względu na nasze poglądy czy zapatrywania. Chcemy, aby ten dzień łączył wszystkich Polaków - podkreśla Owsiak dodając: Jeśli uda się zebrać tyle pieniędzy, co podczas ostatniego finału, będziemy zachwyceni.

Już zgłoszono 1222 sztabów. Orkiestra działała już m.in. w obu Amerykach, na Islandii, w Nowej Zelandii, Australii, w Afryce czy Tokio. Teraz pierwszy raz zawita także do Moskwy.