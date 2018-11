Wielka promocja KFC. Rozdadzą ponad 60 tysięcy darmowych kubełków! Przy kasie wystarczy powiedzieć hasło promocyjne. Będą kolejki?

Wielka promocja KFC. Sieć rozdaje darmowe kubełki

Sieć restauracji KFC otworzyła swój 250 lokal w Polsce. To dobra okazja, aby nagrodzić tych, bez których nie byłoby to możliwe – czyli klientów. W jaki sposób KFC zachęci ich do odwiedzin w restauracji w środę 28 listopada? Darmowym kubełkiem! Miłośnicy kawałków kurczaka będą mogli spróbować ich jutro całkowicie bezpłatnie. Tak wielkiej akcji promocyjnej w Polsce jeszcze nie organizowali.