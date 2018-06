W weekend 9-10 czerwca w sieci restauracji McDonald's możemy kupić Big Maca za 5 zł. Wszystko z okazji 50. urodzin popularnej kanapki.

Big Mac to legendarna kanapka McDonald's. Wielbiciele burgera cenią go za niepowtarzalny smak , który tworzą dwa plastry soczystej wołowiny, krucha sałata, wyraziste pikle i krojona cebula, pysznie roztopiony ser cheddar oraz sekretny sos Big Mac. I to wszystko w miękkiej bułce z sezamową posypką. Przy okazji jubileuszu kanapki, McDonald's wprowadził do oferty mniejszą kanapkę MaC Jr. oraz większą Grand Big Mac.Big Maca wynalazł Michael James „Jim” Delligatti (1918–2016) z Uniontown w Pensylwanii. Big Mac zdobywał popularność w zawrotnym tempie: najpierw skopiowali go inni franczyzobiorcy w Pensylwanii, już w 1968 wszedł do oficjalnego menu sieci, a dziś jest sprzedawany w ponad 100 krajach na całym świecie. Według obliczeń sieci w 2007, w 40. urodziny Big Maca, we wszystkich filiach McDonald's na całym świecie co 17 sekund sprzedawano jedną kanapkę Delligattiego.