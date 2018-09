Wielka Uczta Warszawska. Koneser zaprasza na "wyżerkę". Food trucki, mini targ oraz degustacja trunków [ZDJĘCIA]

Wielka Uczta Warszawska

Kiedy: 22 września 12:00 – 23 września 22:00

Gdzie: Plac Konesera 2

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny

Pierwsza edycja Wielkiej Uczty Warszawskiej powinna zadowolić wszystkich głodomorów. W menu znajdą się bowiem najlepsze specjały z warszawskich lokali gastronomicznych. Znajdziemy tutaj wystawców, którzy chętnie zaprezentują nam pyszne potrawy, wyroby i przetwory. Kupimy też świeże produkty na wynos, a na miejscu wypijemy najlepsze trunki.

"Siadamy przy wspólnym stole. Na Wielkiej Uczcie pojawi się najdłuższa ława biesiadna w Warszawie. Będziemy jeść, pić i rozmawiać!" - zachęcają organizatorzy wydarzenia. Ale to nie wszystko. Po wielkiej uczcie przyjdzie czas na odpoczynek. Oprócz festiwalu filmów o jedzeniu w plenerowym kinie możemy liczyć na potańcówki przy muzyce dawnej Warszawy. Warto też wybrać się na warsztaty gotowania.

"Nie wyobrażaliśmy sobie lepszego miejsca do ucztowania, niż w dawnej warszawskiej fabryce wódek. Podczas Uczty Koneser pokaże się już z innej, zupełnie nowej strony" - przekonują organizatorzy wydarzenia.

Wystawcy:*Alefryta, Amrit, Aqua Panna, S. Pellegrino, Arizona Pastrami, Art Sushi, Awośka, Bombaj Centralny, Browar Hoplala, Browar Koreb, Buła i Spóła, Chop Chop Lody Tajskie Cophi, Diego Totti, E Makarena, El Camino, El Puertito, Fabryka Churros, Firasek Sweets, Foodsolution, Fresh Bike Lemoniada, Frodo Burger Ganesh, Gringo Bar, Hamburger z Karaibów, Hype Hot Dog, Kaff and Race, Kaffa Etc, Kuchnia Żydowska z Otwocka, Lata Kita, Lente, Masitta, Melody, Miasto Ciasto, Miodokracja, Mojo Picon, Momencik Vegan Burritos, Momo Skmak, Myri & Gustaw Langosze, Naked, Nice to Eat You, Onlemon, Oscypki, Paczka Frytek, Pączkomat, Philipiak, Pieczone Kasztany, Pigwoniada, Pitaya, Pizza Lunga, Prosecco Pronto, Rokitnik, Sery Cypryjskie, Sikulangente, Sokowirówka, Soublak, Sztuka Śledzia, Szwajcarskie Czekolady, Tacomowka, Tashka, Tornado Cafe, Ukraińskie Smaki, Wege Siostry, Wędliny z Litwy, Węgierskie specjały, Youshi Sushi, Z Kury czy z Byka, Ziołowe, Żar-Łok. *