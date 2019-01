Wielka Uczta Warszawska! W Koneserze znowu najemy się do syta [ZA DARMO]

Od marca zamówisz skuter z kierowcą. Nowa usługa przewozowa wchodzi na rynek

Kasia Wolska

To może być prawdziwa rewolucja. Szczególnie w godzinach szczytu, gdy samochodom trudno dotrzeć do celu. Od marca będziemy mogli korzystać z nowej usługi transportowej. O co chodzi? Skuter z kierowcą. Skuber, bo o nim mowa, umożliwi transport osób i przesył za pomocą skutera. Dal...