Wielka Ursynowska 2018. Pobiegli po torze wyścigów konnych na Służewcu [ZDJĘCIA]

„Wielka Ursynowska” odbywa się po nawierzchni trawiastej – dokładnie tam gdzie rozgrywane są gonitwy koni. Do przebiegnięcia są dwa okrążenia toru czyli około 5 km. Jest to wyjątkowa okazja, bo tor rzadko wykorzystywany był w ten sposób. W 1987 roku odbyły się tutaj Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych, a w 2010 r. cykl kameralnych zawodów Grand Prix Wyścigów. Bieg jest wyjątkowy także z innego powodu – uczestnicy mogli sprawdzić, jak po kilkucentymetrowej długości trawie służewieckiego toru biega się na bosaka. W tym roku szansę rywalizacji mają także dzieci, startujące, w zależności od wieku, na dystansach od 100 do 800 m.