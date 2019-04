Wielkanoc 2019. Co robić w długi weekend w Warszawie? Polecamy najlepsze wydarzenia w Święta Wielkanocne 19-23 kwietnia

zobacz galerię (17 zdjęć) Legia Warszawa wciąż walczy o awans do fazy play-off w Energa Basket Lidze. W sobotę podopieczni Tane Spaseva zagrają we własnej hali z GTK Gliwice. Dla stołecznego klubu będzie to kluczowy mecz sezonu, bowiem w walce o pierwszą "ósemkę" takich meczów po prostu nie można przegrywać. Mecz z pewnością uświetnią popisy wokalne kibiców warszawskich koszykarzy i występ cheerleaderek. KIEDY: 20.04.2019 GDZIE: OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40 BILETY: od 10 zł Szymon Starnawski zobacz galerię (17 zdjęć)

Różnego rodzaju święta czy długie weekendy to zawsze okres, w którym Warszawa pustoszeje. Mieszkańcy stolicy rozjeżdżają się do rodzinnych domów, na urlopy czy podmiejskie działki. A co z tymi, którzy zostają w mieście? Mają pełny wachlarz rozwiązań na spożytkowanie wolnego czasu. Kliknij w galerię, by przejść do przeglądu najciekawszych wydarzeń i imprez w Święta Wielkanocne.