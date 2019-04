zobacz galerię (10 zdjęć) Muzeum Narodowe (al. Jerozolimskie 3) otwarte będzie dla zwiedzających w Wielki Czwartek w godz. 10.00– 18.00, w Wielki Piątek w godz. 10.00–16.00. W Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną będzie zamknięte. W Poniedziałek Wielkanocny odwiedzimy je w godz. 10.00–18.00. We wtorek po świętach możemy iść na wybraną wystawę w godz. 10.00–18.00. Damian Kujawa zobacz galerię (10 zdjęć)

Muzea otwarte w Święta 2019. Wielkanoc: 20,21,22 kwietnia. W Wielkanoc nie warto siedzieć w domu. To idealny czas na to, aby odwiedzić dawno niewidziane muzeum, albo obejrzeć wystawę, na którą na co dzień nigdy nie starcza nam czasu.