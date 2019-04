Wielkanoc to idealny czas dla przestępców i złodziei. Policja udziela rad, jak zadbać o bezpieczeństwo w czasie Świąt

Funkcjonariusze będą kontrolowali prędkość, a także stan techniczny samochodów , dlatego też lepiej sprawdzić, czy auto jest przygotowane do jazdy jeszcze przed wyruszeniem w podróż. Odpowiedzialny kierowca powinien sprawdzić między innymi, czy wszystkie światła są sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne.

Od 19 kwietnia na drogach Warszawy będzie więcej patroli ruchu drogowego . Policjanci będą widoczni na trasach wylotowych i wlotowych do stolicy, trasach szybkiego ruchu, miejscach newralgicznych i tych, w których może dochodzić do łamania przepisów.

Bezpieczeństwo w podróży

Wielu z nas, aby spotkać się z najbliższymi, spędzi kilka godzin w podróży. Dlatego policja przypomina zasadę, że wolniej oznacza bezpieczniej. Funkcjonariusze również zwracają uwagę na pasy bezpieczeństwa - powinien je mieć zapięte każdy pasażer. Ponadto dzieci powinny być przewożone w fotelikach.

Ogromne niebezpieczeństwo stwarzają pijani kierowcy. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu to zupełny brak odpowiedzialności. Nawet niewielka jego ilość w naszym organizmie wpływa na naszą koncentrację i refleks. Nie zapominajmy też, że drogi to nie miejsce na brawurę. Dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu, czasem dojechać kilka minut później, ale szczęśliwie i bezpiecznie, by cieszyć się świąteczną atmosferą.

Nie ułatwiajmy złodziejom zadania

Policja apeluje, by wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi, czyli w centrach handlowych, sklepach, na bazarach i w środkach komunikacji publicznej zachować szczególną ostrożność. Natomiast w miejscach takich jak dworce, przystanki, sklepy, targi jesteśmy narażeni na kradzież w momencie płacenia w kasie lub wchodzenia do autobusu, dlatego trzymajmy swoją torebkę lub plecak z przodu, zamknięciem do siebie. Jeśli mamy przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymajmy jej w jednym miejscu. Rozdzielając ją i umieszczając w różnych miejscach zmniejszymy ryzyko ewentualnej utraty całej posiadanej gotówki. Płacąc za poczynione zakupy nie pokazujmy całej zawartości portfela, najbezpieczniej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy.