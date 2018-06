Przez cały maj szkolne parkingi pękały w szwach od rowerów i hulajnóg. Po raz pierwszy w historii kampanii dzieciaki złamały barierę miliona przejazdów. W weekend podsumowanie akcji i Wielki Piknik Rowerowy na Podzamczu.

Kampania Rowerowy Maj odbywała się w Warszawie już po raz trzeci. W tym roku w akcji wzięło udział 112 szkół ze wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Rowerowe zmagania uczniów zakończyły się w środę 30 maja Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna. Celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zrównoważonej mobilności wśród dzieci. Uczestnicy akcji we wszystkie majowe dni szkolne mieli za zadanie dotrzeć na lekcje aktywnie, to znaczy na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolce.Podczas pierwszej edycji wspólnie bawiło się i rywalizowało 55 szkół i 33 tys. uczniów. W zeszłym roku po sukcesie pilotażu akcja objęła już 83 szkoły i 43 tys. uczniów. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba 112 szkół, z czego 35 weźmie udział w Rowerowym Maju po raz pierwszy. Tegoroczna edycja obejmie więc swoim zasięgiem ok. 60 tys. uczniów z 2688 klas.Tegoroczny finał kampanii Rowerowy Maj odbędzie się podczas pikniku rowerowego w najbliższą sobotę, 9 czerwca.Rowerowe święto rozpocznie się kolorową paradą, która o godz. 11 ruszy z pl. Bankowego. 10-kilometrowa trasa specjalnie dostosowana została do udziału młodych rowerzystów.Pl. Bankowy - Al. Solidarności - Al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - Nowowiejska - Pl. Politechniki - Pl. Konstytucji - Piękna - Al. Ujazdowskie - Pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat - Al. Jerozolimskie - - Marszałkowska - Andersa - Muranowska - Konwiktorska - Sanguszki - RybakiOk. 12.30 w Multimedialnym Parku Fontann rozpocznie się rowerowy piknik. „Podczas imprezy czeka na Was wiele wspaniałych i niezapomnianych atrakcji - w tym stoiska naszych tegorocznych Partnerów, rowerowa gra miejska , dmuchańce skakańce, gry podwórkowe , strefa zabaw dla najmłodszych, leżaki i chill.” - zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.Na Podzamczu nagrody otrzymają najaktywniejsze rowerowo szkoły, klasy oraz zwycięzcy konkursów towarzyszących kampanii.