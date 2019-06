Wielki piknik historyczny w parku Moczydło. Historyczne tańce, pokazy szermierki, turniej łuczniczy i wiele innych atrakcji [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 16 czerwca, w parku Moczydło odbył się rodzinny piknik historyczny ''Królewska Wola. Tu wybierano królów". Impreza co roku przyciąga tłumy zainteresowanych historią warszawiaków. Tym razem uczestnicy przenieśli się do czasów panowania Władysława IV Wazy. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii zdjęć z tego wydarzenia.