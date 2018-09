Wielki Plebiscyt na 7 Cudów Polski – duże zmiany w rankingu. Mazowieckie na 15 pozycji

Perełki Mazowsza. W tych miejscach jeszcze nie byliście [PRZEGLĄD]

Kacper Owo

Wydaje wam się, że jeśli chodzi o Mazowsze widzieliście już wszystko? Udowodnimy wam, że to nieprawda. Wciąż czekają na was atrakcje, które są niemal na wyciągniecie ręki. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.