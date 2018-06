"Państwa kogut, piejący przez cały dzień od wczesnych godzin porannych, jest sporą uciążliwością" - tak zaczynającą się kartkę znalazła mieszkająca w Łomiankach właścicielka trzech kogutów. Tekst kończy się apelem o "uciszenie ptactwa". "Moje koguty pieją sporadycznie" - tłumaczy się na Facebooku właścicielka budzącego kontrowersje drobiu, a w dyskusję zaangażowały się dziesiątki mieszkańców Łomianek. Kto ma rację? Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Właścicielka kogutów postanowiła odpowiedzieć na kartkę od sąsiadów publicznie na Facebooku. "Chciałabym wyjaśnić szanownym mieszkańcom ul. H.Sienkiewicza, którym przeszkadzają moje koguty" - i w kilku punktach przedstawia swój punkt widzenia.Podkreśla, że jeszcze 2-3 tygodnie temu mieli 2 koguty, które "non stop się przekrzykiwały", również przed szóstą rano. "Nikt się nie skarżył, ale i tak postanowiliśmy że oddamy je znajomym (nie w łomiankach) żeby sąsiedzi mieli spokój. Teraz mamy 3 które pieją sporadycznie i NIE ŁAMIĄ ZASAD GMINY, ponieważ na terenie całej Polski cisza nocna trwa od 22-6, a moje koguty budzą się o 6:30-7. Nie krzyczą cały dzień a sporadycznie" - precyzuje i zaznacza, że kogut niczym nie różni się od psów sąsiadów, które "szczekają i ujadają dzień i noc "."Nie ma sposobu na uciszenie drobiu poza zabiciem ich, a tego nie zrobię 'bo one pieją', Dziekanów Leśny to wieś, a jak wieś to kury były, są i zawsze będą" - deklaruje. I tu chyba dochodzimy do istoty problemu, na który w komentarzach próbują sobie odpowiedzieć uczestnicy dyskusji - czy mieszkając pod Warszawą mieszkamy w mieście czy na wsi?