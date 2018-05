Licealiści z prestiżowego LO im. S. Batorego mogą pochwalić się kolejnym sukcesem. Na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze zdobyli drugie miejsce. Dalsza część artykułu poniżej.

Trójka uczniów z warszawskiej szkoły pokonała innych, młodych matematyków, specjalizujących się w tej dziedzinie wiedzy. Adam Harrison, Jakub Śliż i Karol Denst zajęli drugie miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie. Przypomnijmy, że to drugi sukces uczniów tego liceum w prestiżowym, światowym konkursie. Po raz pierwszy srebro zdobyliśmy dwa lata temu.- Brawa dla geniuszy oraz ich nauczycieli! To następny dowód na wysoki poziom nauczania w śródmiejskich szkołach - mówi Krzysztof Czubaszek, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w Singapurze (Singapore International Mathematics Challenge) organizowana jest od dziesięciu lat, co dwa lata, przez Ministerstwo Edukacji Republiki Singapuru oraz Narodowy Uniwersytet Singapuru. Młodzi uczniowie (14-18 lat) muszą zmierzyć się z zadaniami wymagającymi kreatywności, innowacyjności i ponadprzeciętnych zdolności matematycznych. W tym konkursie liczy się nie tylko sposób rozwiązania zadań, ale także ustna prezentacja. Warszawscy licealiści w tym roku pokonali ponad 50 zespołów z niemal 30 krajów z całego świata.