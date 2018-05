Zdolni studenci Politechniki Warszawskiej zbudowali silnik rakietowy na paliwo ciekłe. To pierwszy taki taki silnik na uczelni a co ważniejsze - jeden z pierwszych w Polsce. Dalsza część artykułu poniżej.

Kilkuosobowa grupa studentów Politechniki Warszawskiej (a konkretniej członkowie Koła Naukowego Napędów MELprop, działającego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) pracowała nad swoim projektem aż trzy lata. Pierwszy - w pełni udany - test urządzenia odbył się na początku maja.Wykorzystuje ono kerozynę (paliwo, które napędza odrzutowce) a jako utleniacz - podtlenek azotu (gaz rozweselający). Silnik może pracować nawet przez 20 sekund, generując ciąg rzędu 500 N. Taki wynik wystarczy do napędzenia rakiety.- To pierwszy taki silnik na Politechnice Warszawskiej i jeden z pierwszych w Polsce - podkreśla Aleksander Gorgeri, główny konstruktor i dodaje: Nasz silnik to demonstrator technologii. Nie jest to produkt już gotowy do użytku w przemyśle kosmicznym. Stosunkowo niskim kosztem jesteśmy jednak w stanie udoskonalić technologię, żeby można ją w pełni wykorzystać. Najtrudniejszy krok, czyli zbudowanie działającego silnika mamy już za sobą.Studenci PW będą teraz musieli wprowadzić do silnika kilka niezbędnych modyfikacji. Konieczne będą też dodatkowe testy.