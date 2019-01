Wielkie zakupy miejskiego przewoźnika. MZA chce kupić 130 autobusów elektrycznych

To jeden z największych europejskich przetargów na dostawę elektrobusów i jeden z największych projektów w dziedzinie elektromobilności. Miejskie Zakłady Autobusowe ogłosiły właśnie przetarg na dostawę aż 130 autobusów. Zamówienie obejmuje przegubowce o bardzo dużej pojemności. Pierwsze wozy mogą pojawić się w stolicy jeszcze w 2019 roku.

Każdy z pojazdów zostanie wyposażony w automat biletowy, monitoring, elektroniczną informację pasażerską, oraz liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących.

- Przez dwanaście lat wydaliśmy ponad miliard złotych na nowoczesne autobusy. Wszystkie linie autobusowe są już obsługiwane przez pojazdy niskopodłogowe, sukcesywnie rośnie liczba pojazdów nisko- i bezemisyjnych. W 2020 roku w taborze naszego miejskiego przewoźnika będzie już ponad 300 autobusów elektrycznych i gazowych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Po zakończeniu dostaw z Traktu Królewskiego znikną ostatnie autobusy napędzane olejem napędowym. Dzięki temu będzie czyściej i ciszej.

Wartość inwestycji może przekroczyć 300 milionów złotych, a pierwsze zamówione pojazdy mają pojawić się w Warszawie już w 2019 roku.

Oferty na przetarg można składać do piątego grudnia.

