Wiemy, kto stoi za Ostatnią Wieczerzą na znaku drogowym. Zobacz inne, niecodzienne prace artystów

Warszawski Banksy

Kiedy dzieło widoczne na zdjęciach w naszej galerii obiegło cały internet, media i odbiorcy sztuki anonimowego artystę ochrzcili "warszawskim Banksym". Porównanie do ikony street artu z pewnością schlebiło twórcom, jednak również skłoniło do wyjścia z cienia. Przynajmniej częściowego, bo choć nie przedstawili się z imienia i nazwiska, to w rozmowie z Wyborczą co nieco na swój temat zdradzili.

Autorka artykułu napisała, że "warszawskich Banksy'ch" jest dwoje, co sugeruje, że znak drogowy ozdobiony został przez parę artystów - kobietę i mężczyznę. Potwierdza się to w dalszej części tekstu. Poza płcią zdradzili wyłącznie, że kształcili się w branży kultury. To tyle. Podpisują się jako AxZ, gdzie "A" i "Z" odczytywać można jako pierwsze litery imion lub pseudonimów duetu czy symbol stałości i porządku jako pierwsza i ostatnia litera alfabetu rzymskiego. Choć oczywiście mogą być to wyłącznie nietrafione domysły.

