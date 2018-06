Wietnamskich salonów piękności w Warszawie jest coraz więcej. Azjatycki manicure i pedicure cieszy się ogromną popularnością klientek mimo krytyki płynącej z rodzimych zakładów kosmetycznych. Co jest tego przyczyną? Dalsza część artykułu poniżej.

Salon kształtem przypomina wąską kiszkę, mieści się w przejściu podziemnym w centrum Warszawy. Na ścianie wiszą oprawione w ramkach zdjęcie świętego Jana Pawła II i obraz Matki Bożej. Nazwa Glamour Nails została po poprzednich właścicielach - dwóch młodych Wietnamczykach. Głośno było o nich już dwa lata temu. No, bo jakże to - faceci i znają się na manicure, na pedicure, hennach i innych damskich kosmetycznych zabiegach?A kiedy się jeszcze okazało, że są dokładni, precyzyjni, szybcy, a ceny mają o połowę niższe w porównaniu z innymi studiami kosmetycznymi, wieści o chłopakach rozeszły się z przysłowiową szybkością światła po całej Warszawie. I tak oto o 24-letnim Ha Tran Trongu, który z południowego Wietnamu przyjechał do Polski na kurs angielskiego, a poświęcił rok, by się nauczyć manicure, i otworzył własny salon, rozpisywały się portale internetowe.Od tamtego czasu zmieniło się tyle, że wietnamskich manikiurzystów w Warszawie jest zatrzęsienie i wciąż powstają nowe salony. Już nie tylko w „wietnamskich zagłębiach biznesu”, czyli w centrach handlowych przy ulicach Marywilskiej czy Bakalarskiej, gdzie się znajdują całe aleje z salonami kosmetycznymi prowadzonymi przez Wietnamczyków, ale niemal w każdej dzielnicy - w Śródmieściu, na Muranowie, Mokotowie, Ochocie czy Woli. Prawdziwy wietnamski desant. Konkurencja ogromna, więc i ceny spadają na łeb, na szyję, co przede wszystkim cieszy klientki.Manicure hybrydowy u Wietnamczyków można mieć już za 50 złotych (to w centrum miasta ) albo za jeszcze mniej (przy ulicach Marywilskiej czy Bakalarskiej). Wietnamskie salony oferują też hennę, permanentne brwi, permanentny makijaż ust, a nawet wygładzający zmarszczki masaż twarzy.Glamour Nails, salon w podziemnym przejściu w centrum Warszawy, nadal świetnie prosperuje, choć właściciele się już zmienili. Dziś prowadzą go Chang i Huan - młode wietnamskie małżeństwo z 4-miesięcznym synkiem, którego często zabierają do pracy. Dwójkę starszych dzieci zostawili pod opieką dziadków - w Wietnamie. Klientkom ich bobas nie przeszkadza, a oni opiekują się nim na zmianę. Kiedy mały zasypia (w wózku, w korytarzu przed salonem), Huan zabezpiecza twarz maseczką przed pyłem z paznokci i puszcza w ruch frezarkę, usuwając klientkom resztki hybrydy, i precyzyjnie nakłada nowy lakier.Wygląda na to, że Huan z sukcesem podtrzymuje tradycję byłego właściciela Ha Tran Tronga, bo teraz klientki szczególnie sobie chwalą jego zabiegi. Z racji lokalizacji do salonu trafia wielu zupełnym przypadkiem, jednorazowo, spiesząc na Dworzec Centralny, ale Chang i Huan dopracowali się już stałych klientów, którzy dzwonią i umawiają się na konkretne pory. I nikogo już nie dziwi skośnooki mężczyzna, który doradza kobietom, jaki kolor lakierów wybrać, jaki kształt paznokci będzie najlepiej im pasował i na jaki rodzaj manicure powinny się zdecydować. Nawiasem mówiąc - w Wietnamie to zupełnie normalny widok, kiedy mężczyzna robi kobietom paznokcie, albo mężczyzna przychodzący do salonu na manicure. W Polsce wizyta mężczyzny w salonie kosmetycznym to wciąż rzadki widok.- Super zrobił mi pan nogi. Super! - zwraca się do Huana starsza pani, która właśnie przechodzi podziemnym przejściem i z uśmiechem zagląda przez otwarte drzwi. - Niedługo znowu tu przyjdę! - zapewnia.Huan na te słowa się rozpromienia, uśmiechając się szeroko, i kłania się klientce. Ani on, ani jego żona Chang nie mówią po polsku, no, ale słowa „nogi” i „super” słyszą często i rozumieją - powie mi później An, trzecia pracownica w salonie.Huan i Chang nie są zresztą wyjątkiem. Jeśli chodzi o inne wietnamskie salony w Warszawie - w większości z nich wietnamscy manikiurzyści nie znają języka polskiego i jak się okazuje, wcale nie muszą znać. Pochylają się nad paznokciami klientów w milczeniu, a podstawowe słowa, takie jak paznokcie, ręce, stopy, manicure, pedicure, hybryda, french już znają.