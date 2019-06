Wieża rowerowa, Warszawa. To może być najdziwniejszy parking dla rowerów w stolicy

Wieża-parking

W tym roku mieszkańcy Warszawy zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166 projektów. Wśród nich znalazł się pomysł na budowę wysokiej wieży parkingowej dla rowerów. Służyłaby ona do bezpłatnego przechowywania ok. 120 rowerów oraz sakw, kasków i innych elementów wyposażenia (o łącznej masie ok. 50 kg), co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem i nie jest możliwe w przypadku standardowych parkingów rowerowych. Inspiracją dla tego pomysłu jest system "Bike Tower" funkcjonujący w kilku czeskich miastach: Břeclav, Hodonín, Hradec Králové, Kolín, Litoměřice, Lysá nad Labem, Moravská Třebová, Pardubice, Poděbrady, Přerov i Třinec.

Jak działa wieża rowerowa?

Wieża wyposażona jest w automatyczny system, który zarządza parkowaniem rowerów. Specjalne windy i szyny doprowadzają pojazd do niezajętego stanowiska. Użytkownik może obsługiwać wieżę przy użyciu dedykowanego panelu lub aplikacji mobilnej. - Stosowane w Czechach wieże rowerowe mają konstrukcję stalowo-szklaną. Każda z nich ustawiona jest na planie ośmiokąta o długości przekątnej ok. 8,5 m (zajętość powierzchni można oszacować na ok. 50 metrów kwadratowych). Schowane w wieży rowery są chronione przed kradzieżą, opadami atmosferycznymi, kurzem i pyłem. - tłumaczy pomysłodawca.